Очевидці повідомляють про бої в Алмати: у місті виють серени та чутно стрілянину (відео)

Влада попередила громадян про проведення «антитерористичних дій» та закликала не полишати домівки

Ввечері 8 січня у місті Алмати знову зазвучали сирени. У мережі повідомили, що у центрі міста чути автоматну чергу. При цьому, до місцевих мешканців звернулася влада. Про це у телеграм-каналах повідомили близько 22:00 за часом Казахстану. Громадян закликають не покидати свої будинки на тлі ситуації, яка склалася у місті.

Як пишуть у телеграм-каналі Orda Kazakhstan, сирени було чути упродовж 10 секунд – саме стільки, як і минулого разу. Наразі у міністерстві внутрішніх справ Казахстану ще нічого офіційно не коментували. Крім цього, на вулицях працює система оповіщення громадян. Людей просять не покидати свої помешкання.

Заклики залишатися вдома з'явилися й в ефірах усіх телеканалів. Казахів попередили, що в Алмати проводиться «антитерористична операція зі знищення бандитських формувань». З огляду на це, мешканців міста просять не виходити на вулицю та не наближатися до вікон, якщо «антитерористичні дії» будуть проходити поруч з їхніми будинками.

Крім цього, у телеграм-каналах повідомили, що у місті чути постріли. Автоматна черга нібито прозвучала на захід від площі Республіки.

У мережі поширюють інформацію про те, що у передмісті Алмати кілька годин триває бій між силовиками та протестувальниками, проте МВД міста інформацію не підтверджує.

Водночас місцеві жителі зазначили, що безладну стрілянину чути й на трасі, яка веде на Бішкек, столицю Киргизстану. Вони повідомляють, що бойове зіткнення ведеться уздовж траси Алма-Ата-Бішкек, у районі селища Райимбек. За непідтвердженими даними, перестрілка сталася між казахськими силовиками і громадянами Киргизії, які намагалися прорватися на батьківщину після розгону мітингів.

МВС країни повідомило вранці, що «у низці регіонів» було проведено «оперативні заходи щодо виявлення та затримання злочинців». У поліцію доправили 4266 людей. В одному із сіл Алматинської області затримано понад 100 людей. За попередніми даними, це громадяни сусідньої держави. Якої – у МВС не уточнили.

Раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив у країні 10 січня 2022 року загальнонаціональну жалобу за загиблими внаслідок «масових заворушень».

Нагадаємо, напередодні президент Казахстану заявив про 20 тис. «терористів».

До слова, Токаєв повідомив, скільки часу в Казахстані пробудуть «миротворці». Так звані «миротворці» у Казахстані мають право застосовувати зброю.

Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алмати, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алмати.

6-7 січня активна фаза протестів тривала, у Алмати силовики провели масштабну «зачистку».

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