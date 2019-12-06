Напередодні вихідних вода зникла у будинках на 12 вулицях Києва (адреси)



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Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень на мережі

У п’ятницю, 6 грудня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Предславинська, 38

пр-т. Голосіївський , 120, 122

вул. Максима Берлинського, 20, 31

вул. Володимира Сальського, 27А/9

вул. Маршала Гречка, 8Д, 10, 10А

пр-т. Маршала Рокоссовського, 3А, 3Б

вул. Полярна, 7, 7Б, 7А

вул. Маршала Тимошенка, 29А

вул. Вишгородська, 36

вул. Райдужна, 39

бульв. Перова, 2

вул. Волгоградська, 3, 6

Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.

Як повідомлялося, 4 грудня через аварії зникла вода у будинках на 14 вулицях Києва.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, прийняла постанову щодо встановлення (зміни) тарифів на централізоване водопостачання і централізоване водовідведення для Київводоканалу на 2019 рік. Відповідно ухваленого рішення, загальний тариф зросте на 2,2% і складатиме 20,82 грн за куб. м, що на 0,444 грн більше від попереднього.

До слова, мешканці Києва стали економніше витрачати воду.

Київводоканал активізував проекти з переобладнання водопровідних насосних станцій і переходу на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору. Тільки в останні три роки переобладнано було 7 артезіанських водопровідних станцій.

Крім того, Київводоканал заявив, що готовий до роботи у зимовий період.