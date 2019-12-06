  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Напередодні вихідних вода зникла у будинках на 12 вулицях Києва (адреси)

    • Розсилка
    Напередодні вихідних вода зникла у будинках на 12 вулицях Києва (адреси)

    Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень на мережі

    У п’ятницю, 6 грудня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій.

    Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Предславинська, 38
    • пр-т. Голосіївський , 120, 122
    • вул. Максима Берлинського, 20, 31
    • вул. Володимира Сальського, 27А/9
    • вул. Маршала Гречка, 8Д, 10, 10А
    • пр-т. Маршала Рокоссовського, 3А, 3Б
    • вул. Полярна, 7, 7Б, 7А
    • вул. Маршала Тимошенка, 29А
    • вул. Вишгородська, 36
    • вул. Райдужна, 39
    • бульв. Перова, 2
    • вул. Волгоградська, 3, 6 

    Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.

    Як повідомлялося, 4 грудня через аварії зникла вода у будинках на 14 вулицях Києва.

    Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, прийняла постанову щодо встановлення (зміни) тарифів на централізоване водопостачання і централізоване водовідведення для Київводоканалу на 2019 рік. Відповідно ухваленого рішення, загальний тариф зросте на 2,2% і складатиме 20,82 грн за куб. м, що на 0,444 грн більше від попереднього.

    До слова, мешканці Києва стали економніше витрачати воду.

    Київводоканал активізував  проекти з переобладнання водопровідних насосних станцій і переходу на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору. Тільки в останні три роки переобладнано було 7 артезіанських водопровідних станцій.

    Крім того, Київводоканал заявив, що готовий до роботи у зимовий період. 

    Київ вода Київводоканал ремонт аварія кияни водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ