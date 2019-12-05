У столиці знову десятки будинків залишилися без води (адреси)



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Вода зникла у частини киян

Вода зникла у будинках на семи вулицях міста

У четвер, 5 грудня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Таврійська, 3-23

пров. Маломарганецький, 1-12

пров. Сеноманський 1-6

вул. Бурмистенка, 3-19

вул. Сім'ї Сосніних, 17А

вул. Львівська, 24

пр-т. Леся Курбаса, 15А

Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.

Як повідомлялося, 4 грудня через аварії зникла вода у будинках на 14 вулицях Києва.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, прийняла постанову щодо встановлення (зміни) тарифів на централізоване водопостачання і централізоване водовідведення для Київводоканалу на 2019 рік. Відповідно ухваленого рішення, загальний тариф зросте на 2,2% і складатиме 20,82 грн за куб. м, що на 0,444 грн більше від попереднього.

До слова, мешканці Києва стали економніше витрачати воду.

Київводоканал активізував проекти з переобладнання водопровідних насосних станцій і переходу на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору. Тільки в останні три роки переобладнано було 7 артезіанських водопровідних станцій.

Крім того, Київводоканал заявив, що готовий до роботи у зимовий період.