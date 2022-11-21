Наречена полеглого Героя Олександра Махова «перейменувала» вулицю на його честь

Анастасія Блищик долучилася до перейменування вулиці в столиці на честь її коханого

Ім’ям Олександра також назвали станцію швидкісного трамвая

Вулицю Жолудєва, що у Святошинському районі столиці, перейменували на честь 36-річного українського полеглого захисника 95-ї ДШБ та воєнкора Олександра Махова. Першу табличку з іменем Героя вирішила повісити його наречена – журналістка, а нині захисниця Анастасія Блищик. Про це вона розповіла у своїх соціальних мережах.

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Нагадаємо, Герой родом з Луганська. Він працював на каналах «Україна» та «Україна 24». Під час роботи на телеканалі, Махов був єдиним репортером, хто перебував на борту літака, що проводив евакуацію з коронавірусного Уханя. Після 2014 року журналіст активно висвітлював події на передовій. А після початку повномасштабної агресії Росії Махов пішов на фронт.

«Я ветеран і резервіст і я йду на війну. Настав час визвольної війни! Буду битися і вбивати — скільки матиму сил. Служу українському народові!», – писав Герой у соцмережах.

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На третьому місяці війни Олександр загинув на Харківщині, в районі Ізюма. 9 травня у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі з Героєм прощалися.

Згодом стало відомо, що у Києві перейменовано вулицю на честь загиблого на війні журналіста.