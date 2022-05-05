Президент відреагував на загибель журналіста Махова

Махов загинув на Харківщині, у боях під Ізюмом

Президент Володимир Зеленський відреагував на загибель журналіста Олександра Махова, якого вбили російські окупанти. Про це Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні.

Президент розпочав своє звернення із повідомленням про смерть журналіста Олександра Махова. Він розповів, що українці могли бачити його репортажі на телеканалах «Україна» і «Дом». Могли читати його коментарі та дописи.

«Він завжди був таким – із власною позицією. Патріотичною та щирою. І завжди без марнославства. І завжди був серед найсміливіших, серед перших. У 2017 році Махов першим з українських журналістів був на нашій станції в Антарктиді. З початком пандемії, саме він був тим журналістом, яки два тижні жив у Нових Санжарах, куди привезли українців з Китаю. А коли почалась війна, з першого дня був на фронті. Доброволець. Ветеран АТО. Боєць 95-ї десантно-штурмової бригади», – зазначив Зеленський.

Він розповів, що Олександр Махов був родом з Луганської області. Тож, по-особливому відчував, що значить ця війна.

«Сьогодні він загинув на Харківщині, у боях під Ізюмом. Йому було 36 років. Мої щирі співчуття близьким, друзям. Хай його син Владислав знає: Росія відповість за цю смерть. Ми обов'язково здобудемо для України перемогу», – наголосив Зеленський.

Раніше Спілка журналістів назвала кількість загиблих на війні медійників.

Нагадаємо, що, зокрема, відомого українського фотодокументаліста Максима Левіна шукали два тижні. 13 березня він зник у Вишгородському районі Київської області. Левін поїхав на власному автомобілі фотографувати бойові дії, але авто залишив біля села Гута Межигірська і пішов у бік села Мощун. Останні повідомлення до його телефону надійшло повідомлення об 11: 23.

1 квітня в районі села Гута поліція знайшла тіло Макса Левіна. Попередньо, фотографа окупанти вбили двома пострілами зі стрілецької зброї.