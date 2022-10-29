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У Києві переіменували вулицю на честь загиблого на війні журналіста

Альона Боженко
glavcom.ua
У Києві переіменували вулицю на честь загиблого на війні журналіста
Одна з вулиць у Києві тепер матиме ім'я загиблого на війні журналіста
фото: Генштаб ЗСУ

Також ім'ям героя перейменували станцію швидкісного трамвая

Київська міська рада підтримала проєкт рішення про перейменування 40 міських об’єктів, назви яких пов’язані з Російською Федерацією та її сателітами. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

І колишня вулиця Жолудєва у Святошинському районі столиці перейменована на честь Олександра Махова, загиблого воїна 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України.

А ще його ім'ям перейменували станцію швидкісного трамвая.

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Олександр Махов родом з українського міста Луганськ. У 2014 році, з початком тривожних подій, був вимушений залишити рідне місто. У 2015-му році пішов добровольцем захищати Україну від російсько-терористичних угрупувань. Кулеметник Махов боронив околиці тимчасово окупованої Горлівки.

Олександр – професійний журналіст. Працював на Телеканалі Україна та Телеканалі Дом. Після демобілізації повернувся в журналістику і постійно перебував у службових відрядженнях в районах АТО/ООС як військовий кореспондент. Сашко був одним з кращих журналістів на війні, неодноразово проводив курси для майбутніх медійників.

З початком повномасштабного збройного вторгнення військ російської федерації в Україну, сержант запасу Махов знову став до лав Збройних Сил. У складі 1-го десантно-штурмового батальйону 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України вів бойові дії на Ізюмському напрямку.

Місяці важких боїв з переважаючими силами противника, постійні штурми, обстріли артилерії та авіаційні удари. 4 травня, в селі Довгеньке, Олександр Махов загинув. В населений пункт увірвалась колона російської бронетехніки. Сержант Махов з гранатомета знищив ворожу БМП разом із 5-ма загарбниками. Російські війська були зупинені, але, під час відходу, відкрили вогонь з артилерії і Сашко отримав осколкове поранення несумісне з життям.

Нагадаємо, Київрада на сьогоднішньому засіданні перейменувала понад 40 вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

Теги: Генштаб Україна Луганськ вулиця журналіст місто поранення

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