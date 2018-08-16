Нещадна стихія змусила Київ піти під воду: відео



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Вулиця Хрещатик була сильно підтоплена, стоки не справлялися з такою кількістю води

Після нічної грози затопило Хрещатик та ряд інших вулиць столиці. Про це у Facebook повідомляє «Інформатор.Київ».

Зазначається, що Хрещатик був сильно підтоплений, стоки не справлялися з такою кількістю води.

«Посеред дороги застряг автомобіль. У воді стоїть на аварійці. вулицю затопило повністю. Машини просто не можуть проїхати. Багато з них розвертаються, та їдуть назад», - йдеться у повідомленні.

На відео видно як таксі намагалося проїхати вулицею, проте застрягло у воді.

Також повідомляється, що почало затоплювати підземний перехід на Бессарабці.

На відео видно, як вода сильним потоком ллється сходами донизу.

Крім того інші свідки повідомляють, що завалена деревами паркова алея.

Зокрема повідомлялося про затоплення Подолу.

Нагадаємо, у четвер, 16 серпня в Україні збережеться спекотна погода, прохолодно буде тільки на заході країни.

Раніше повідомлялося, що Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про високий рівень забруднення повітря у Києві.

Раніше синоптики повідомили, якою буде погода найближчими днями.

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