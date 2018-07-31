  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Столицю накрив смог

    • Розсилка
    Столицю накрив смог

    У Києві спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря

    Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про високий рівень забруднення повітря у Києві.

    Як повідомляє прес-центр ДСНС, 30-31 липня у Києві спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

    За даними постів спостереження геофізичної обсерваторії Бориса Срезневського, рівень забруднення діоксидом азоту досяг 5-6 середньодобових ГДК (гранично-допустима концентрація), в районах площ Бессарабської і Деміївської, Оболонського проспекту, вулиці Довженка та проспекту Перемоги.

    У ДСНС зазначають, що рівень забруднення формальдегідом досяг 5-7,5 середньодобових ГДК на площах Бессарабська і Деміївська, проспектах Оболонському і Перемоги, бульварі Лесі Українки та вулиць Довженка, Попудренка, Каунаська.

    За прогнозом гідрометцентру, антициклональний характер погоди, денна висока температура та нічні затримуючі шари повітря утримаються в Києві до 3 серпня, додають у службі.

    Як повідомлялося, 1 серпня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18 ... +20 градусів, вдень +27 ... +29 градусів

    Джерело: Радіо Свобода

    Читайте також
    екологія прогноз погоди Київ ДСНС
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ