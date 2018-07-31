Столицю накрив смог



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про високий рівень забруднення повітря у Києві.

Як повідомляє прес-центр ДСНС, 30-31 липня у Києві спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

За даними постів спостереження геофізичної обсерваторії Бориса Срезневського, рівень забруднення діоксидом азоту досяг 5-6 середньодобових ГДК (гранично-допустима концентрація), в районах площ Бессарабської і Деміївської, Оболонського проспекту, вулиці Довженка та проспекту Перемоги.

У ДСНС зазначають, що рівень забруднення формальдегідом досяг 5-7,5 середньодобових ГДК на площах Бессарабська і Деміївська, проспектах Оболонському і Перемоги, бульварі Лесі Українки та вулиць Довженка, Попудренка, Каунаська.

За прогнозом гідрометцентру, антициклональний характер погоди, денна висока температура та нічні затримуючі шари повітря утримаються в Києві до 3 серпня, додають у службі.

Як повідомлялося, 1 серпня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18 ... +20 градусів, вдень +27 ... +29 градусів

Джерело: Радіо Свобода