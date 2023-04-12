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Страта українського полоненого: названо виконавців (відео)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Страта українського полоненого: названо виконавців (відео)
До страти українського полоненого причетні «вагнерівці»
фото з вільних джерел

Зокрема, оголошено про винагороду в три тисячі євро за інформацію про людей на відео

До жорстокого і цинічного вбивства українського військовополоненого, відеозапис якого поширився в мережі напередодні, причетні бійці ПВК «Вагнер».

Про це заявив засновник Gulagu.net Володимир Осєчкін в ефірі ютьюб-каналу «Ходорківський Live».

За словами Осечкіна, він зв'язався з колишнім бійцем ПВК «Вагнера» Андрієм Медведєвим, який втік до Норвегії. Той, у свою чергу, впізнав на відеозаписі своїх товаришів по службі.

«Він однозначно впізнає там своїх колег, бійців ПВК «Вагнер» за характерними позивними, за тим, як вони розмовляють, за тим, що вони озвучують по рації», – заявив Осєчкін.

Зокрема, він оголосив про винагороду в три тисячі євро за інформацію про людей на відео.

Осєчкін нагадав, що у 2017 році з'явилися відеозаписи , як бійці ПВК «Вагнер» б'ють кувалдою полоненого в Сирії, а потім розчленовують тіло, обливають бензином і спалюють. 

Нагадаємо, що російські нелюди виклали у мережу відео цинічної і жорстокої страти українського полоненого. На опублікованих кадрах терористи відрізали голову українському захиснику. Країна-агресорка у черговий раз порушила Женевські конвенції та усе можливе, переступивши лінію людянності і совісті.

Теги: вбивство ворог ПВК Вагнера

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