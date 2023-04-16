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Додому повернулися 130 захисників, у Лаврі провели службу українською мовою. Головне за 16 квітня

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Додому повернулися 130 захисників, у Лаврі провели службу українською мовою. Головне за 16 квітня
фото:hromadske.ua

Уперше за триста років богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври проводили українською мовою

В Успенському соборі Лаври вперше за 300 років провели службу українською мовою, Маріупольський гімнаст здобув для України медаль Чемпіонату Європи,Українець Ковтун став чемпіоном Європи зі спортивної гімнастики,додому повернулися ще 130 українських захисників. Ці та інші події 16 квітня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

В Успенському соборі Лаври вперше за 300 років провели службу українською мовою

Поліція на вході перевіряла документи і великодні кошики вірян. Уперше за триста років богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври проводили українською мовою. Про це пише «Радіо Свобода».

Українець Ковтун став чемпіоном Європи зі спортивної гімнастики

Україна здобула третю медаль на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики, який проходить в турецькій Антальї. 19-річний Ілля Ковтун став чемпіоном континенту у вправах на паралельних брусах.

Маріупольський гімнаст здобув для України медаль Чемпіонату Європи

Призер Олімпіади й чемпіонатів світу, неодноразовий переможець континентальних першостей Ігор Радівілов здобув для України бронзову медаль Чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики, який проходить у Антальї (Туреччина). Гімнаст з Маріуполя став третім у фіналі опорного стрибка.

«Вагнер» тут майже закінчився: прикордонники розповіли про ситуацію на найгарячіших ділянках фронту

Голова Державної прикордонної служби України майор Сергій Дейнеко побував на найгарячіших ділянках фронту. Відповідне відео оприлюднила ДПСУ. Сергій Дейнеко напередодні Великодня відвідав прикордонників на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Великий Великодній обмін. Додому повернулися ще 130 українських захисників

Україна провела ще один великий обмін полоненими. Він відбувався протягом останніх днів у декілька етапів. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, триває чотириста сімнадцята доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби противник завдав 25 ракетних ударів із ЗРК С-300 по мирних містах Запоріжжя, Комишуваха Запорізької області та Снігурівка на Миколаївщині; а також 28 авіаційних ударів. Здійснив 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, цивільні навчальні заклади, лікарні, церкви та інша цивільна інфраструктура. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 16 квітня.

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Теги: відео прикордонники Ігор Радівілов Свобода радіо документи обмін полоненими Андрій Єрмак Ілля Ковтун Туреччина

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