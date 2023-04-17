ГУР встановило ім'я окупанта, який вчинив криваву розправу над українським полоненим

Розвідники знають ім'я російського військового, який відрізав голову українцю

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що розвідники вже встановили ім'я росіянина, що відрізав голову українському полоненому. Про це йдеться у його інтерв'ю Radio NV. Він також зазначив, що випадки подібних злочинів є «поодинокими».

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«Але повертаючись до першої частини вашого запитання: де він і чому я вам кажу, що не можу вам відповісти. Є трошки інша статистика, що якось так склалося, що майже вже всі з тих, хто робив подібні речі, де це було нам чітко відомо, вони більше не існують. Тому не думаю, що ця людина стане виключенням», – додав Буданов.

На питання, чи «допомогла» цьому розвідка, голова ГУР Міноборони відповів: «Просто так сталося».

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Нагадаємо, 11 квітня у російських Telegram-каналах з’явилося відео, на якому окупанти страчують, ймовірно, українського військового, відрізаючи йому голову ножем. СБУ розпочала досудове розслідування. Країна-агресорка у черговий раз порушила Женевські конвенції та усе можливе, переступивши лінію людянності і совісті.

Раніше, на початку березня, окупанти розстріляли українського воїна Олександра Мацієвського після слів «Слава Україні».