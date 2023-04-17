Головна Новини
search button user button menu button

ГУР встановило ім'я окупанта, який вчинив криваву розправу над українським полоненим

Ірина Озтурк
glavcom.ua
ГУР встановило ім'я окупанта, який вчинив криваву розправу над українським полоненим
фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko

Розвідники знають ім'я російського військового, який відрізав голову українцю

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що розвідники вже встановили ім'я росіянина, що відрізав голову українському полоненому. Про це йдеться у його інтерв'ю Radio NV. Він також зазначив, що випадки подібних злочинів є «поодинокими».

«Але повертаючись до першої частини вашого запитання: де він і чому я вам кажу, що не можу вам відповісти. Є трошки інша статистика, що якось так склалося, що майже вже всі з тих, хто робив подібні речі, де це було нам чітко відомо, вони більше не існують. Тому не думаю, що ця людина стане виключенням», – додав Буданов.

На питання, чи «допомогла» цьому розвідка, голова ГУР Міноборони відповів: «Просто так сталося».

Нагадаємо, 11 квітня у російських Telegram-каналах з’явилося відео, на якому окупанти страчують, ймовірно, українського військового, відрізаючи йому голову ножем. СБУ розпочала досудове розслідування. Країна-агресорка у черговий раз порушила Женевські конвенції та усе можливе, переступивши лінію людянності і совісті.

Раніше, на початку березня, окупанти розстріляли українського воїна Олександра Мацієвського після слів «Слава Україні».

Читайте також: 

Буданов із кошиком. Мережа вибухнула гумором через фото головного розвідника

Теги: розвідка окупанти Міноборони статистика розслідування Telegram Кирило Буданов відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські окупанти перетворили ЗАЕС на військову базу
У жовтні українські сили намагалися відбити Запорізьку АЕС – Times
8 квiтня, 08:31
На Старокримському цвинтарі виявлено великий сектор свіжих поховань
Свіжі могили поряд зі снарядами: у Маріуполі сотні нових поховань містян (відео)
5 квiтня, 07:15
В окупованому Мелітополі вибухнув автомобіль
В окупованому Мелітополі вибухнув автомобіль
3 квiтня, 08:46
президент Польщі Анджей Дуда
Президент Польщі назвав головні передумови, що принесли війну в Європу
30 березня, 00:34
Розвідка показала, як українські снайпери знищують росіян біля Бахмута (відео)
Розвідка показала, як українські снайпери знищують росіян біля Бахмута (відео)
27 березня, 18:56
ЗСУ пояснили, чому ворог під час вчорашніх атак використав авіацію
ЗСУ пояснили, чому ворог під час вчорашніх атак використав авіацію
24 березня, 12:38
Спецназ СБУ показав результат своєї роботи на фронті (відео)
Спецназ СБУ показав результат своєї роботи на фронті (відео)
23 березня, 11:59
Як попрощались Путін та Сі Цзіньпін: журналісти підловили цікавий момент (відео)
Як попрощались Путін та Сі Цзіньпін: журналісти підловили цікавий момент (відео)
21 березня, 22:59
Стало відомо, як планують розміновувати поля в Україні
Стало відомо, як планують розміновувати поля в Україні
21 березня, 20:20

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
«Моторошна депресія». Стала відома реакція оточення Путіна на ордер на його арешт
38K
Скоро український контрнаступ? ЗМІ знайшли точну дату в секретних документах США
16K
«Лабораторія Касперського» працює на російську армію. Компанія сама оприлюднила докази
13K
17 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8074
У Польщі вручатимуть повістки та працюватимуть медкомісії: чи варто хвилюватись українцям
6848
Нова тактика Путіна. Голова МЗС Німеччини пояснила, як реагуватиме світ

Новини

ГУР встановило ім'я окупанта, який вчинив криваву розправу над українським полоненим
Сьогодні, 20:18
Президент Бразилії вигадав, як закінчити війну в Україні
Вчора, 19:58
Кадиров смертельно образив чеченців, які повернулися з полону
Вчора, 11:53
Сили оборони відбили понад 60 атак і збили літак Су-25 ворога – зведення
Вчора, 06:57
Путінська «Єдина Росія» використає на виборах учасників війни в Україні – ISW
Вчора, 06:49
Санкції Заходу залишають Росію без зброї: у Мінфіні США пояснили чому
Вчора, 04:45

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту