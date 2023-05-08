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Нічний терор України і наслідки ворожих влучань: головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Нічний терор України і наслідки ворожих влучань: головне за ніч
Ворог випустив надзвукові ракети по Одещині
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На Одещині через влучання ракети спалахнув промисловий об'єкт, а в Києві внаслілок падіння уламків дронів є постраждалі та руйнування 

Російські загарбники пів ночі тероризували українські міста крилатими ракетами й ударними безпілотниками. Над Києвом було знищено понад 30 ворожих дронів, унаслідок падіння уламків є постраждалі та руйнування. На Одещині зафіксовано влучання надзвукової ракети по промисловому об’єкту та рекреаційній зоні. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 8 травня, щоб ви були в курсі головних подій.

Нічна атака на Україну

У столиці та на Київщині повітряна тривога 8 травня тривала майже чотири години. Також небезпека фіксувалася в південних, центральних, північних і східних областях. Моніторингові канали повідомляли про активність стратегічних бомбардувальники Ту-22м3 в акваторії Чорного моря, які є носіями гіперзвукових ракет Х-22, а також про загрозу атаки безпілотників із півночі. 

Цієї ночі ворог вдарив безпілотниками по столиці. У повітряному просторі Києва було виявлено і знищено понад 30 ворожих дронів. Попередньо, унаслідок падіння уламків постраждали троє людей. Руйнування зафіксовано у Солом'янському, Святошинському та Шевченківському районах.

Крім того, цієї ночі ворог вдарив по Одеській області надзвуковими крилатими ракетами Х-22 по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційні зоні на Чорноморському узбережжі. Унаслідок влучання сталася пожежа.

Генштаб ЗСУ повідомив, що вночі 8 травня ворог знову атакував територію України, застосував іранські ударні безпілотники Shahed. 35 із 35 дронів було знищено нашими захисниками.

Автокатастрофа в Техасі

7 травня в американському місті Браунсвілль штату Техас автомобіль наїхав на пішоходів. Семеро людей загинули, ще шестеро – госпіталізовані з серйозними та незначними травмами.

Підозрюваного чоловіка затримала поліція. Водій перебуває в лікарні на лікуванні та під цілодобовою охороною. Наразі проводяться тести на вживання алкоголю і наркотиків.

Трагедія в Індії

В Індії, у штаті Керала неподалік міста Танур перевернувся туристичний човен, переповнений людьми. Щонайменше 21 особа загинула.

На борту двоповерхового туристичного човна перебували до 40 людей, серед яких переважно школярі. За оцінками поліції, число загиблих може зрости, адже досі не всі пасажири були знайдені.

Загибель саперів на Херсонщині

Російський удар 6 травня по групі співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій забрав життя дев’ятьох людей. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

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Теги: пожежа ворог безпілотник ракета Київ Одещина Херсонщина Індія США

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