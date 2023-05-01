Ракетний удар по Україні: чому російські пропагандисти шоковані

Нині у домівках українців завжди є електроенергія

Попри ворожі обстріли, енергетична інфраструктура працює без перебоїв

У жодному з регіонів України не повідомлялося про аварійне вимкнення електроенергії під час ракетного удару в ніч проти 1 травня. З певним розчаруванням зауважив цю обставину прокремлівський Telegram-канал Readovka.

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«Нестандартна ситуація для масованих ударів відплати по Україні», – кажуть росіяни, здивовані тим, що в жодному з міст не пропадало світло, хоча ворог бив відразу по кількох областях – Дніпропетровській, Харківській, Сумській.

Згадують масований ракетний обстріл 9 березня 2023 року, чиї наслідки давалися взнаки українським електромережам довше, ніж протягом місяця. Зрозумілого бодай припущення, чому цього разу обійшлося без блекаутів, прокремлівські пропагандисти так і не навели.

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Зауважимо, попри постійні ворожі обстріли, енергетична інфраструктура України продовжує працювати без перебоїв.

Нагадаємо, у ніч проти понеділка, 1 травня, російські окупаційні війська здійснили ракетну атаку на Україну. Через це було оголошено масштабну повітряну тривогу, що тривала майже три години.

Як відомо, у Павлоградському районі Дніпропетровщини внаслідок атаки постраждали 25 людей. Серед них троє – діти. Внаслідок атаки у Павлограді пошкоджено промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали. У житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, шість закладів шкільної та дошкільної освіти, п'ять магазинів.

Крім того, вибухи лунали й на Хмельниччині, а у Києві та області працювало ППО.

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До слова, триває 432-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України протягом минулої доби відбили понад 36 атак противника на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники стійко тримають оборону.