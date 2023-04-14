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Жінка провела 500 днів у печері і не хотіла звідти виходити (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Жінка провела 500 днів у печері і не хотіла звідти виходити (фото)
фото:www.reuters.com

Іспанська спортсменка провела 500 днів у печері на самоті. Вона розпочала свій експеримент у суботу, 20 листопада 2021 року – до початку війни в Україні, закінчення вимог носіння масок від COVID-19, та навіть не знала про смерть британської королеви Єлизавети II

Спортсменка-екстремалка з Іспанії провела 500 днів у печері недалеко від міста Гранада на глибині 70 метрів, та навіть не мала бажання вийти назовні. Про це пише видання  Reuters.

Унікальний експеримент провела 50-річна Беатріс Фламіні. За словами її команди, вона встановила світовий рекорд за часом, проведеним людиною в печері на самоті. За перебігом випробування ретельно стежили вчені, які бажають досліджувати можливості розуму.

Жінці було 48 років, коли вона спустилася до печери 20 листопада 2021 року. На самоті під землею вона відзначила два дні народження. Фламіні розповіла, що цей час пролетів дуже швидко. «Коли по мене прийшли, я спала. Я подумала, що щось сталося. Я сказала: «Вже? Невже?» Я навіть не дочитала своєї книги», – зазначила вона.

У печері жінка займалася фізичними вправами, малюванням, в'язанням шапок та читанням книг. Вона прочитала 60 книг та випила тисячу літрів води. Іспанка зізналася, що іноді були важкі моменти, зокрема, коли печеру наповнили мухи. Команда підтримки спускала їй частування, такі як авокадо та свіжі яйця, а також чисті футболки.

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«Я не розмовляла з собою вголос, але вела внутрішній діалог і добре ладнала сама з собою», – пожартувала вона. Жінка наголосила, що необхідно усвідомлювати свої почуття: якщо ви боїтеся, це нормально, але ніколи не дозволяйте собі панікувати.

Вона сказала, що почала експеримент, намагаючись стежити за часом. «На 65-й день я перестала рахувати і втратила сприйняття часу», – сказала вона.

Команда підтримки Фламіні заявила, що вона побила світовий рекорд за тривалістю перебування в печері в експерименті, який проводили вчені, які вивчають людський розум і циркадні ритми. Вони також повідомили, що вона справді виходила на вісім днів, але залишалася ізольованою в наметі, чекаючи ремонту маршрутизатора, який використовувався для надсилання аудіо та відео, щоб повідомити своїй команді, як у неї справи.

За Фламіні спостерігала група психологів, дослідників, спеціалістів із печер та фізичних тренерів, які шукали розуміння того, як соціальна ізоляція та дезорієнтація можуть впливати на час, роботу мозку та сон.

Сама ж спортсменка з нетерпінням чекала душу, тарілку яєчні та чіпсів з друзями. Вона сказала, що віддасть себе в руки лікарям, щоб вивчити вплив на її тіло та розум, перш ніж планувати нові проекти.

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Теги: книги смерть інтернет рекорд жінка відео

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