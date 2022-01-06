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    Названо найнезвичайніші імена новонароджених киян у 2021 році

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    Мешканці столиці часом вибирали малюкам дуже креативні імена, наприклад, Наколєтта та Герицій - Названо найнезвичайніші імена новонароджених киян у 2021 році
    Мешканці столиці часом вибирали малюкам дуже креативні імена, наприклад, Наколєтта та Герицій
    фото з відкритих джерел

    У Києві найчастіше малюків іменують Софіями, Златами, Іванами та Максимами

    У 2021 році в Києві найпопулярнішими іменами новонароджених були Софія, Злата, Максим, Марія, Іван та Матвій. Однак деякі кияни обирали дітям достатньо незвичні для України імена. Про це розповіли у Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України, повідомляє Укрінформ.

    Зокрема, серед «екзотичних» були жіночі імена: Імі, Міа, Ева, Ясна, Мрія, Алія, Рада, Етері, Захра, Марго, Белль, Весна, Санта, Фаїна, Орися, Афіна, Ліана, Лаура, Мадіна, Іларія, Вєдана, Агувія, Сабіна, Єсенія, Аврора, Устина, Наколєтта, Магдалина, Квітослава, Пелагія, Росанка, Властилина, Аркадія, Архелія, Мелодісон, Домініка, Златослава, Стефанія, Доне Дарина, Іллінка.

    Хлопчиків також називали креативними іменами: Влас, Адам, Клім, Ілон, Пилип, Мар’ян, Ярема, Архіп, Савва, Оскар, Філіп, Устим, Остап, Тихон, Радвіл, Олекса, Ларіон, Єрофій, Єлисей, Кузьма, Фелікс, Мефодій, Арістарх, Бальтазар, Святозар, Всеволод, Герицій, Елеазар, Савелій, Александер, Саватій, Всеслав, Варфоломій, Альберт, Никифор.

    Нагадаємо, у Мін'юсті назвали імена, які українці найчастіше обирали для дітей.

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    Теги: Київ діти кияни
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    Названо найнезвичайніші імена новонароджених киян у 2021 році