Названо найнезвичайніші імена новонароджених киян у 2021 році
У Києві найчастіше малюків іменують Софіями, Златами, Іванами та Максимами
У 2021 році в Києві найпопулярнішими іменами новонароджених були Софія, Злата, Максим, Марія, Іван та Матвій. Однак деякі кияни обирали дітям достатньо незвичні для України імена. Про це розповіли у Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України, повідомляє Укрінформ.
Зокрема, серед «екзотичних» були жіночі імена: Імі, Міа, Ева, Ясна, Мрія, Алія, Рада, Етері, Захра, Марго, Белль, Весна, Санта, Фаїна, Орися, Афіна, Ліана, Лаура, Мадіна, Іларія, Вєдана, Агувія, Сабіна, Єсенія, Аврора, Устина, Наколєтта, Магдалина, Квітослава, Пелагія, Росанка, Властилина, Аркадія, Архелія, Мелодісон, Домініка, Златослава, Стефанія, Доне Дарина, Іллінка.
Хлопчиків також називали креативними іменами: Влас, Адам, Клім, Ілон, Пилип, Мар’ян, Ярема, Архіп, Савва, Оскар, Філіп, Устим, Остап, Тихон, Радвіл, Олекса, Ларіон, Єрофій, Єлисей, Кузьма, Фелікс, Мефодій, Арістарх, Бальтазар, Святозар, Всеволод, Герицій, Елеазар, Савелій, Александер, Саватій, Всеслав, Варфоломій, Альберт, Никифор.
Нагадаємо, у Мін'юсті назвали імена, які українці найчастіше обирали для дітей.