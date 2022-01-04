Під Києвом хлопчик упав із другого поверху недобудови

Хлопчик через вентиляційний отвір упав на бетонну поверхню першого поверху

Поліція закликає батьків приділяти більше часу дітям на свята

3 січня близько 16:00 в селищі Святопетрівське на території одного із недобудованих житлових комплексів із другого поверху випав десятирічний хлопчик. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На місце події прибули група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група відділу поліції №1 (м. Вишневе) Бучанського районного управління поліції.

Поліцейські встановили, що компанія із п'яти неповнолітніх дітей вирішили прогулятися на території будівельного майданчика у приміщенні недобудованого будинку. Десятирічний хлопець, перебуваючи на другому поверсі, через вентиляційний отвір упав на бетонну поверхню першого поверху.

Дитину у свідомості негайно госпіталізували до НДСЛ «Охматдит» у Києві.

Наразі життю та здоров'ю хлопчика нічого не загрожує.

Правоохоронці склали адміністративні матеріали стосовно батьків дитини за ч. 1 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП. Санкція статті передбачає попередження або накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Правоохоронці закликають батьків дбати про безпеку своїх дітей та обговорювати з ними прості правила безпечної поведінки у побуті.

Як повідомлялося, в жовтні на вулиці Новгородській, 3 в Солом'янському районі Києва 13-річна дівчинка випала з вікна будинку.

Також на початку жовтня з багатоповерхівки в Дніпровському районі Києва випав 8-річний хлопчик. Дитина загинула на місці.