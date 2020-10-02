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    Названо сфери з найвищими зарплатами в Києві

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    Середня зарплата в Києві зростає - Названо сфери з найвищими зарплатами в Києві
    Середня зарплата в Києві зростає

    У деяких сферах зарплата перевищила середній показник по економіці в 1,5-1,7 раза

    У липні 2020 року розмір середньої заробітної плати штатних працівників підприємств у Києві становив 17 тис. грн. Порівняно з червнем 2020 р. цей показник збільшився на 4%, а порівняно з липнем попереднього року – на 4,9%.

    Про це пише Finance.UA за даними Головного управління служби статистики у Києві.

    Нарахування за одну відпрацьовану годину в цьому місяці становили 123,44 грн.

    У яких сферах платили найбільше

    У деяких сферах зарплата перевищила середній показник по економіці в 1,5-1,7 раза:

    • інформація та телекомунікації;
    • постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря;
    • виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів;
    • державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування.

    Де найнижчий рівень зарплати 

    Зарплати не перевищували 62,9% від середнього рівня по економіці у працівників:

    • підприємств тимчасового розміщування й організації харчування;
    • текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів;
    • виробництва електричного устаткування;
    • виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин і устаткування;
    • будівництва, а також металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устаткування.

    Дані за районами

    Середній розмір оплати праці у ІI кварталі 2020 року в усіх районах Києва був вищим за мінімальну заробітну плату (4 723 грн). Середній розмір зарплати перевищив середній показник по Києву у таких районах:

    • Подільський – 19,463 тис. грн;
    • Печерський – 18,678 тис. грн;
    • Голосіївський – 17,994 тис. грн;
    • Шевченківський – 16,849 тис. грн.

    Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у Дарницькому (10,831 тис. грн.) та Деснянському (10,915 тис. грн.) районах (на 30,7% та на 30,1% менше за середній показник відповідно).

    Заборгованість із виплати зарплати

    Упродовж липня 2020 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати сягнула 303,624 млн грн.

    Основна частка загальної суми боргу припадала на професійну, наукову та технічну діяльність (47,2%) і промисловість (32,4%). При цьому основну частку боргу утворено в Печерському районі (44,8%).

    борг Київ зарплата робота
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