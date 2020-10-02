Названо сфери з найвищими зарплатами в Києві
У деяких сферах зарплата перевищила середній показник по економіці в 1,5-1,7 раза
У липні 2020 року розмір середньої заробітної плати штатних працівників підприємств у Києві становив 17 тис. грн. Порівняно з червнем 2020 р. цей показник збільшився на 4%, а порівняно з липнем попереднього року – на 4,9%.
Про це пише Finance.UA за даними Головного управління служби статистики у Києві.
Нарахування за одну відпрацьовану годину в цьому місяці становили 123,44 грн.
У яких сферах платили найбільше
У деяких сферах зарплата перевищила середній показник по економіці в 1,5-1,7 раза:
- інформація та телекомунікації;
- постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря;
- виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів;
- державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування.
Де найнижчий рівень зарплати
Зарплати не перевищували 62,9% від середнього рівня по економіці у працівників:
- підприємств тимчасового розміщування й організації харчування;
- текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів;
- виробництва електричного устаткування;
- виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин і устаткування;
- будівництва, а також металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устаткування.
Дані за районами
Середній розмір оплати праці у ІI кварталі 2020 року в усіх районах Києва був вищим за мінімальну заробітну плату (4 723 грн). Середній розмір зарплати перевищив середній показник по Києву у таких районах:
- Подільський – 19,463 тис. грн;
- Печерський – 18,678 тис. грн;
- Голосіївський – 17,994 тис. грн;
- Шевченківський – 16,849 тис. грн.
Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у Дарницькому (10,831 тис. грн.) та Деснянському (10,915 тис. грн.) районах (на 30,7% та на 30,1% менше за середній показник відповідно).
Заборгованість із виплати зарплати
Упродовж липня 2020 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати сягнула 303,624 млн грн.
Основна частка загальної суми боргу припадала на професійну, наукову та технічну діяльність (47,2%) і промисловість (32,4%). При цьому основну частку боргу утворено в Печерському районі (44,8%).