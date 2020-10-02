Названо сфери з найвищими зарплатами в Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Середня зарплата в Києві зростає

У деяких сферах зарплата перевищила середній показник по економіці в 1,5-1,7 раза

У липні 2020 року розмір середньої заробітної плати штатних працівників підприємств у Києві становив 17 тис. грн. Порівняно з червнем 2020 р. цей показник збільшився на 4%, а порівняно з липнем попереднього року – на 4,9%.

Про це пише Finance.UA за даними Головного управління служби статистики у Києві.

Нарахування за одну відпрацьовану годину в цьому місяці становили 123,44 грн.

У яких сферах платили найбільше

У деяких сферах зарплата перевищила середній показник по економіці в 1,5-1,7 раза:

інформація та телекомунікації;

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря;

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів;

державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування.

Де найнижчий рівень зарплати

Зарплати не перевищували 62,9% від середнього рівня по економіці у працівників:

підприємств тимчасового розміщування й організації харчування;

текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів;

виробництва електричного устаткування;

виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин і устаткування;

будівництва, а також металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устаткування.

Дані за районами

Середній розмір оплати праці у ІI кварталі 2020 року в усіх районах Києва був вищим за мінімальну заробітну плату (4 723 грн). Середній розмір зарплати перевищив середній показник по Києву у таких районах:

Подільський – 19,463 тис. грн;

Печерський – 18,678 тис. грн;

Голосіївський – 17,994 тис. грн;

Шевченківський – 16,849 тис. грн.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у Дарницькому (10,831 тис. грн.) та Деснянському (10,915 тис. грн.) районах (на 30,7% та на 30,1% менше за середній показник відповідно).

Заборгованість із виплати зарплати

Упродовж липня 2020 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати сягнула 303,624 млн грн.

Основна частка загальної суми боргу припадала на професійну, наукову та технічну діяльність (47,2%) і промисловість (32,4%). При цьому основну частку боргу утворено в Печерському районі (44,8%).