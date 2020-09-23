Кабмін залишив карантинні обмеження зарплат для членів уряду



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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявивв, що попри рішення КС урядовці отримуватимуть урізані зарплати

Під обмеження підпадають зарплати міністрів і їхніх заступників

Кабінет міністрів України збереже обмеження зарплат для членів уряду та інших чиновників на рівні 5 середніх зарплат попри рішення Конституційного Суду.

Про це на сьогоднішньому засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Підтверджую, що з прийняттям рішення Конституційним судом щодо заробітних плат чиновників і державних службовців Кабінет міністрів і я особисто залишаємося під регулюванням та дією постанови №304, в якій заробітні плати прем'єр-міністра, міністрів обмежені розміром не більше 5 середніх зарплат», - наголосив він.

Шмигаль зауважив, що зарплати заступників міністрів та інших чиновників також підпадають під це обмеження.

«Я прошу всіх міністрів контролювати, щоб не було перекосів, щоб зарплати людей, які працюють на державу, відповідали тим рівням, про які ми говорили, і які прийнятні згідно з економічною ситуацією», - додав він.

Нагадаємо, у серпні Конституційний суд визнав неконституційними встановлені урядовою постановою №392 так звані карантинні обмеження, а також обмеження заробітних плат до 47 тисяч гривень.

Водночас обмеження зарплат у 47 тис. грн залишалися для керівників, членів наглядових рад суб’єктів господарювання держсектору економіки (включаючи державні банки), управління якими здійснюється відповідно до законодавства про управління об’єктами державної власності.

16 вересня Кабмін скасував обмеження зарплат членам правління та наглядових рад державних «Ощадбанку», «Приватбанку» та «Укрексімбанку».