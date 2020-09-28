МОН: зарплатня вчителів буде зростати протягом 2021 року



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Україні протягом 2021 року зарплати педагогів збільшаться майже на 30%

У порівнянні із серпнем цього року вчителі отримуватимуть на 30% більше, – запевнив міністр

До кінця 2021 року зарплати вчителів збільшаться майже на 30% в порівнянні з серпнем 2020 року. Про це заявив в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет у понеділок, 28 вересня.

«Доходи вчителів вже зросли з 1 вересня на 5,8%. У зв'язку з підвищенням заробітної плати з 1 січня доходи збільшаться ще на 20%, з 1 липня – ще на 8%. Тобто протягом 2021 року зарплати педагогів у порівнянні з серпнем 2020 року збільшаться майже на 30%», – сказав Шкарлет.

Глава відомства також висловив стурбованість низьким рівнем зарплати педагогів.

«Зарплата вчителів і не тільки вчителів, але і педагогів дошкільної, шкільної, професійно-технічної, професійної перед вищими, вищої освіти, майстрів виробничого навчання, наукових працівників в частині формування доходів педагогів системно, 29 років, так і не змінилися. Хоча були певні зрушення в питаннях деяких надбавок і доплат. Сьогодні ми намагаємося це змінити», – додав Шкарлет.

Нагадаємо, що в 2021 році мінімальна зарплата зросте на 30%.