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    За місяць середня зарплата українців скоротилася на 360 гривень

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    За місяць середня зарплата українців скоротилася на 360 гривень

    За серпень в Україні зарплати впали на 3%

    Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у серпні 2020 року склала 11 446 гривень. Це на 3,0% (на 358 гривень) менше порівняно липнем (11 804 гривень).

    Про це повідомляє Державна служба статистики.

    За даними статистичного відомства, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у серпні 2020 року до серпня минулого року зросла на 6,0%, номінальна зросла на 8,6%.

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    Найвища нарахована зарплата в серпні була в Києві - 16 795 гривень, найнижча - у Чернівецькій області - 8 996 гривень. У більшості областей розмір зарплати знаходиться в межах від 9 000 до 10 000 гривень.

    Найбільшу зарплату отримують у сфері інформація та телекомунікації - 19 827 гривень, найнижчу – тимчасове розміщення та організація харчування - 6 224 гривень, де зарплати за місяць зросли на 7,0%.

    До слова, у Міносвіти запевнили, що зарплатня вчителів буде зростати протягом 2021 року.

    Нагадаємо, що в 2021 році мінімальна зарплата зросте на 30%.

    Також у 2021 році зростуть пенсії.

    економіка зарплата гроші Держстат фінанси робота праця
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