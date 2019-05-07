Навколо пішохідно-велосипедного мосту розгорається новий скандал: швейцарцям не заплатили за проект



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Пішохідно-велосипедний міст з’єднає дві туристичні зони – Володимирську гірку та Арку дружби народів

Виграні у 2013 році швейцарськими архітекторами на конкурсі кошти столична влада так і не виплатила, а міст будує за їхнім проектом

Концепція і конструктивні рішення пішохідно-велосипедного мосту між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка» у Києві взяті з проекту швейцарських архітекторів, які отримали за нього премію під час конкурсу у 2013 році. Про це у відповіді на запит «Наших грошей» повідомила співзасновниця компанії «Leuppi & Schafroth Architekten» (Цюріх, Швейцарія) Стефані Шафрот (Stephanie M. Schafroth).

Нещодавно кілька архітекторів написали швейцарцям, що у Києві будується міст, який дуже схожий на їхній конкурсний проект 2013 року. Вони здійснили пошук у мережі.

«Результати нас просто шокували», – написала Шафрот.

За її словами, вони знайшли 3D візуалізації, фото і відео нинішнього мосту, які відрізняються в деяких деталях між собою, як-от: з наявністю чи відсутністю ліфта, або по скляних елементах настилу перекриття. Не дивлячись на ці різні деталі, «базова концепція, основні принципи проектування, форма, конструктивне рішення та матеріали були взяті з нашого проекту», зазначила швейцарський архітектор.

«Виграні на конкурсі кошти, які нам обіцяли виплатити протягом місяця після оголошення результатів конкурсу (травень 2013), ніколи не були виплачені», – наголосила вона.

Шафрот нагадала, що перше місце на конкурсі на кращий проект мостового переходу між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка» у 2013 році нікому не присудили. Натомість визначили дві другі премії – їхній проект та проект з Іспанії. Шафрот зауважує, що переможець конкурсу у подальшому мав би переважне право на укладення договору на проект мосту вже для його зведення.

«Через три роки, у квітні 2017 року з нами зв’язалися представники Департаменту містобудування та архітектури КМДА з бажанням реалізувати наш проект. Бюджет і графік, які ми підготували ще під час конкурсної фази, були дуже реалістичними. Наш проект був найдешевшим, раціональним та можливим для втілення», – пише Шафрот.

«Після серії листів та відеоконференц-зв’язків з групою з шести осіб з КМДА наші заплановані витрати були розкритиковані як зависокі. Пропозиція, яку ми зробили, щоб продати права на будівництво нашого проекту, також була відхилена як занадто дорога. Київські чиновники пропонували нам близько 39 тисяч швейцарських франків або доларів за дизайн та проектно-технічну документації нашого проекту – це включно з призом, який ми виграли у 2013 році і який досі не отримали», – зазначила вона.

«До сьогодні нам так і не заплатили жодної копійки і більше з нами ніхто не контактував після серпня 2017 року», – наголосила швейцарський архітектор.

Вона додала, що оцінка вартості мосту за їхнім проектом складала трохи більше 6 млн швейцарських франків або доларів. У той час як нинішня вартість складає близько 10 млн швейцарських франків або доларів (понад 260 млн грн).

Нагадаємо, у квітні 2013 року був оголошений міжнародний архітектурний закритий бліц-конкурс на кращий проект інженерно-архітектурного рішення мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка» у Києві.

У травні того ж року конкурс завершився. «Після тривалого обговорення конкурсних проектів члени журі так і не змогли віддати перевагу одному проекту і визначити перше місце. Тому два других місця і премії отримали два проекти 159951 (Швейцарія) та 163163 (Іспанія)», – повідомили у КМДА.

У лютому 2017 року керівник КМДА Віталій Кличко видав розпорядження про будівництво мостового переходу. Контроль за виконанням будівництва покладено на заступника голови КМДА Олександра Спасибка. При цьому у розпорядженні було вказано взяти до відома проведений конкурс на кращий проект мосту.

Восени 2017 року комунальне підприємство «Інженерний центр» (замовник будівництва) провів тендер на розробку проекту мостового переходу, який виграло ТОВ «Проектні системи Лтд». Пропозиції двох інших учасників були відхилені. Ціна цього договору спочатку була 3,63 млн грн, а у подальшому знижена до 1,45 млн грн.

Між тим у 2018 році «Проектні системи Лтд» по переговорній процедурі отримали ще 10,14 млн грн на корегування і додаткові роботи по проекту. Крім того, фірма отримала 1,05 млн грн на авторський нагляд за будівництвом.

Тобто, загалом «Проектні системи Лтд» наразі отримали 12,64 млн грн на проект мосту і авторський нагляд за його будівництвом.

Засновниками ТОВ «Проектні системи Лтд» є Сергій Миргородський і Андрій Миргородський. Нагадаємо, що саме ця фірма розробляла скандальний ДПТ, що передбачає забудову житловими висотками території колишньої взуттєвої фабрики навпроти Києво-Печерської лаври. Також вона розробляє проектну документацію на будівництво другої черги «Меморіалу жертв Голодомору» біля Лаври.

Тендер на будівельні роботи по мостовому переходу на суму 255,57 млн грн у листопаді 2018-го виграло ТОВ «Спецавто-Буд».

Нагадаємо, 24 квітня будівельники встановили останній прогін пішохідно-велосипедного мосту, який з'єднає Хрещатий парк та Володимирську гірку. Таким чином, міст з’єднав Арку дружби народів і Володимирську гірку.

Зараз на місці будівництва активно працює спеціальна техніка і кран. Роботи тривають майже без перерв.

Мер Києва Віталій Кличко анонсував відкриття у травні пішохідно-велосипедного мосту. «Менше, ніж за місяць ми відкриємо в столиці новий знаковий об‘єкт. Пішохідний міст стане окрасою Києва, привабливим місцем відпочинку для мешканців міста і туристів», - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомлялося, ЮНЕСКО вимагало від Києва не будувати пішохідно-велосипедний міст, який повинен з'єднати Володимирську гірку з аркою Дружби народів.

Столична влада наполягає, що будівельні роботи зі зведення мосту повністю відповідають чинному законодавству.

5 квітня Віталій Кличко зустрівся в Парижі в штаб-квартирі ЮНЕСКО з директором Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Мехтільд Рьослер. Він обговорив з фахівцями ЮНЕСКО будівництво мосту через Володимирський узвіз.