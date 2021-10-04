Не поділили таксі. Під Києвом сталась бійка зі стріляниною (фото)

Чоловіки напідпитку викликали таксі, а коли приїхало авто, не змогли визначитися, хто перший поїде

На одній із вулиць міста Бровари невідомий здійснив постріл 32-річному чоловіку в область грудної клітини та поїхав на таксі у невідомому напрямку. На місце події прибули працівники наряду реагування патрульної поліції, слідчо-оперативної групи Броварського районного управління поліції та медики. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу зловмисника та місце його перебування. Ним виявився 47-річний мешканець Броварів. У чоловіка вилучили пристрій для відстрілу гумових куль та набої.

Правоохоронці з’ясували, що обидва чоловіки напідпитку одночасно викликали таксі, а коли приїхало авто, вони не змогли визначитися, хто перший поїде. У результаті конфлікту, який переріс у бійку, один із чоловіків дістав травматичну зброю і вистрелив у повітря, а потім випадково поранив опонента в груди.

32-річному потерпілому лікарі надали медичну допомогу. Його життю нічого не загрожує, від госпіталізації відмовився.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі працівники поліції проводять необхідні слідчі дії та встановлюють всі обставини події.

Як повідомлялося, 3 жовтня у парку «Совки» в Святошинському районі Києва нетверезі чоловік влаштували масову бійку.