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    У столичному парку сталася масова бійка (фото)

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    Учасники бійки отримали тілесні ушкодження - У столичному парку сталася масова бійка (фото)
    Учасники бійки отримали тілесні ушкодження
    Фото: Муніципальна варта Києва

    Учасники бійки перебували у стані алкогольного сп'яніння

    У неділю, 3 жовтня, у парку «Совки» в Святошинському районі Києва сталася масова бійка. Про це повідомляє Муніципальна варта на своїй сторінці у Facebook.

    За даними охоронців, четверо нетверезих осіб з'ясовували стосунки кулаками.

    Згодом стало відомо, що всі учасники бійки знайомі між собою.

    Розбороняти їх довелося наряду Муніципальної охорони. Проти двох учасників бійки охоронці застосували газові балончики та одягли на них стяжки.

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    У столичному парку сталася масова бійка (фото)
    У столичному парку сталася масова бійка (фото)

    Від заяв до поліції чоловіки відмовилися.

    Учасникам бійки знадобилася швидка допомога.

    Як повідомлялося, у вересні в столичному парку Перемоги (Дніпровський район) дві нетверезі компанії влаштували між собою масову бійку. Згодом обидві групи людей «об'єдналися» та кинулися на співробітників муніципальної охорони.

    Раніше п’яні молодики влаштували бійку на ескалаторі в київському метро.

    Теги: бійка
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    У столичному парку сталася масова бійка (фото)