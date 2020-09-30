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    Дощі, сильний вітер та похолодання: прогноз погоди в Україні на середу

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    <p>20 вересня на всій території України дощитиме</p> - Дощі, сильний вітер та похолодання: прогноз погоди в Україні на середу

    20 вересня на всій території України дощитиме

    У Києві сьогодні температура вдень знизиться до 14-16°

    В Україні у середу, 30 вересня, прогнозується дощова погода, у окремих областях сильні дощі та грози, температура вночі 9-14°, вдень 12-17°.

    Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    Так, у західних, центральних, Херсонській, Запорізькій, місцями Київській та Житомирській областях значні дощі, в Карпатах та на Прикарпатті сильні дощі, на решті території помірні дощі; у південній частині окремі грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, в Україні, крім заходу та південного заходу, пориви 15-20 м/с.

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    Температура вночі 9-14°, на півдні країни до 16°, вдень 12-17°, у південній та східній частинах 17-22°; на високогір’ї Карпат протягом доби 3-8° тепла.

    У Києві сьогодні також очікується дощ та пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі у столиці 11-13°, вдень 14-16°.

    прогноз погоди Укргідрометцентр вітер дощ
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