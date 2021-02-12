Сніг та вітер залишили без світла населені пункти у шести областях

Складні погодні умови очікуються й сьогодні

В Україні через негоду залишаються знеструмленими 86 населених пунктів у шести областях.

«Станом на 07:00 12 лютого внаслідок складних погодних умов через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 86 населених пунктів у 6 областях, а саме: Львівська – 38, Одеська – 15, Сумська – 15, Київська – 7, Чернівецька – 7 та Закарпатська – 4», – йдеться у повідомленні ДСНС.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Також Залишається обмеженим рух великовагового та великогабаритного транспорту на окремих ділянках автодоріг Волинської та Львівської областей.

Протягом доби рятувальниками вивільнено із снігових заметів 254 транспортні засоби (з початку негоди - понад 802).

Нагадаємо, в Україні з понеділка помітно погіршилася погода. Майже у всіх областях сильні снігопади.

У Києві та області сніг та ожеледь на дорогах спровокували десятки аварій, а через обмеження руху на в'їзд до міста застрягли більше тисячі вантажівок. За чотири дні столичні рятувальники витягли з заметів 70 автівок.

За прогнозами синоптиків погода в Україні у п'ятницю, 12 лютого, буде морозною та з великою кількістю опадів.