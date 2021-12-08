Негода пошматувала найбільший прапор України на київських пагорбах (відео)

Через зледеніння та вітер полотнище стягу зазнало ушкоджень

Комунальники терміново замінили полотно прапора на більш міцне

Комунальні служби здійснили термінові роботи із заміни полотна Головного державного прапора України та технічного обслуговування флагштока, встановленого на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні» в Києві. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

«Ми дбаємо про те, аби утримувати полотно Головного державного прапора та флагшток у належному стані. Тому помітивши, що через складні погодні умови, а саме через зледеніння, полотнище стягу зазнало ушкоджень, ми здійснили його термінову заміну», – розповів заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.

За його словами, на флагшток підняли нове полотно – більш міцне і адаптоване до зимової погоди.

Раніше у соцмережі зявилося відео, на якому видно, що крижаний дощ і вітер пошкодив прапор України на київських пагорбах.

Нагадаємо, на сьогодні споруда флагштока є найбільшою в Україні, висота флагштока – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Наразі в Києві йде крижаний дощ, утворюючи ожеледь. Кіркою льоду покриваються тротуари, дерева та всі поверхні. Деякі дерева не витримують обледеніння. У центрі Києва впали декілька дерев.

За прогнозом синоптиків, сьогодні в Києві дощ та мокрий сніг, ймовірні налипання мокрого снігу, ожеледиця, льодяний дощ. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

У зв’язку з цим на дорогах столиці залучено одразу кілька служб «Київавтодору». У місцях можливих підтоплень чергує техніка і бригади гідрослужб.

Працює і техніка для обробки доріг і мостів протиожеледними засобами. Посилена увага до стану покриття на шляхопроводах, підйомах та спусках, покриття із бруківки, тротуарах. Нині задіяно 131 одиниця спецтехніки.

Вранці 8 грудня на дорогах столиці утворилися серйозні затори. Зупинився рух тролейбусів на мосту Патона.

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