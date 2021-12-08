Київ стоїть у заторах, а на мосту Патона зупинився рух тролейбусів (відео)

Ожеледиця на дорогах серйозно ускладнила рух транспорту

Сьогодні, 8 грудня, станом на 9 годину на посту Патона зупинився рух тролейбусів. Про це повідомляє «Київ оперативний».

З невідомих поки причин тролейбуси стоять у напрямку центру міста.

Крім того, на більшості доріг Києва вранці утворилися серйозні затори. Про це свідчать дані Google Maps.

Дані Google Maps

Наразі рух ускладнено на всіх мостах столиці в напрямку правого берега: мосту Метро, Північному, Південному, Дарницькому мостах.

Великі затори спостерігаються на Броварському проспекті, проспекті Соборності, проспекті Бажана

На правому березі затори утворилися на проспектах Перемоги, Лобановського, Повітрофлотському проспекті, проспекті Степана Бандери, Голосіївському. Великі тягучки на Набережному шосе, Кільцевій дорозі.

Як повідомлялося, сьогодні в Києві дощ та мокрий сніг, ймовірні налипання мокрого снігу, ожеледиця, льодяний дощ. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Для уникнення травматизму Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.

Поради водіям:

потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам:

ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.

Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині – переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора.

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