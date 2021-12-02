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    Кліматологи підбили підсумки сухої осені в Києві

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    Цьогорічний жовтень у Києві потрапив до трійки найсухіших за 130 років - Кліматологи підбили підсумки сухої осені в Києві
    Цьогорічний жовтень у Києві потрапив до трійки найсухіших за 130 років
    фото: glavcom.ua

    У рейтингу найсухіших осінь-2021 в Києві зайняла четверту позицію

    Середня температура повітря цьогорічної осені в Києві склала +8,9 градусів, що на 0,2°С вище за кліматичну норму 1991-2020 рр. У жовтні був зафіксований єдиний за сезон температурний рекорд. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

    Найхолодніше восени 2021 року у Києві було 17 листопада, коли мінімальна температура під ранок знизилась до 7,1 градусів морозу, а найтепліше – 13 вересня, коли максимальна температура після полудня досягла +27,0°С.

    За вересень–жовтень у Києві випало лише 54 мм опадів, що складає 36% кліматичної норми. У рейтингу найсухіших осінь-2021 зайняла четверту позицію.

    Як повідомлялося, цьогорічний листопад у столиці ввійшов у десятку найтепліших з 1881 року.

    Кліматологи зазначили, що метеорологічна осінь у Києві триватиме доти, поки середньодобова температура повітря стійко не перетне позначку 0°С в бік зниження. Середня багаторічна дата такого переходу – 29 листопада.

    23 листопада в Києві пішов перший сніг цьогорічного осінньо-зимового періоду.

    До слова, у період новорічних свят в Україні температура повітря може опуститися до -15 градусів. Однак снігу не варто очікувати.

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    Теги: прогноз погоди Київ повітря дощ
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    Кліматологи підбили підсумки сухої осені в Києві