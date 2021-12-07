У середу крижаний дощ накриє Київ
У столиці оголошено І рівень небезпеки
У середу, 8 грудня, в Києві очікується погіршення погодних умов. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
«У Києві завтра - дощ та мокрий сніг, ймовірні налипання мокрого снігу, ожеледиця, льодяний дощ. Очікується північно-східний рвучкий вітер. Вночі та вдень -1-4 градуси», – написала вона.
За прогнозом синоптиків, у другій половині дня 7 грудня, вночі та вдень 8 грудня в Києві очікується ожеледь, на дорогах – ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий).
Для уникнення травматизму Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.
Поради водіям:
- потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;
- при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
- не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
- в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.
Поради пішоходам:
- ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;
- не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
- при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
- будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
- враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.
Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині – переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора.
Нагадаємо, що «Київавтодор» заявляв про готовність до зимового утримання доріг. У разі погіршення погодних умов до роботи готові 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки.
Також нагадуємо водіям, що у період погіршення погодних умов не варто залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та узбіччях, аби не заважати працювати спецтехніці. Автівки, які заважають дорожникам, евакуюють.
Раніше синоптики розповіли, коли в Україну прийдуть сильні морози.