  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві різко погіршується погода: на дороги вийшла спецтехніка (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Дороги посипають сіллю та піском - У Києві різко погіршується погода: на дороги вийшла спецтехніка (фото)
    Дороги посипають сіллю та піском
    фото: Київавтодор

    Гідрослужби працюють у посиленому режимі

    У Києві триває дощ, протягом доби можливе посилення опадів, мокрий сніг, перехід температури в мінусові значення. У зв’язку з цим на дорогах столиці залучено одразу кілька служб «Київавтодору», повідомляє пресслужба корпорації.

    У місцях можливих підтоплень чергує техніка і бригади гідрослужб. Крім того, у тунелі на вул. Олени Теліги на Дорогожичах виконують профілактичні роботи з перевірки насосів і додаткового очищення зливостоків.

    Для очищення зливостоків, а також ліквідації наслідків підтоплень «Київавтодор» має 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів.

    У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах звертайтеся до цілодобової диспетчерської КК «Київавтодор» за тел.: 284-74-19.

    Працює і техніка для обробки доріг і мостів протиожеледними засобами. Посилена увага до стану покриття на шляхопроводах, підйомах та спусках, покриття із бруківки, тротуарах. Нині задіяно 131 одиниця спецтехніки.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    У Києві різко погіршується погода: на дороги вийшла спецтехніка (фото)
    У Києві різко погіршується погода: на дороги вийшла спецтехніка (фото)
    У Києві різко погіршується погода: на дороги вийшла спецтехніка (фото)
    У Києві різко погіршується погода: на дороги вийшла спецтехніка (фото)
    У Києві різко погіршується погода: на дороги вийшла спецтехніка (фото)
    У Києві різко погіршується погода: на дороги вийшла спецтехніка (фото)
    У Києві різко погіршується погода: на дороги вийшла спецтехніка (фото)
    фото: Київавтодор

    Загалом, «Київавтодор» має 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки для прибирання снігу й нанесення протиожеледних засобів.

    Як повідомлялося, сьогодні в Києві дощ та мокрий сніг, ймовірні налипання мокрого снігу, ожеледиця, льодяний дощ. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

    Вранці 8 грудня на дорогах столиці утворилися серйозні затори.

    Для уникнення травматизму Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.

    Поради водіям:

    • потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;
    • при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
    • не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
    • в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

    Поради пішоходам:

    • ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;
    • не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
    • при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
    • будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
    • враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.

    Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині – переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора.

    Раніше синоптики розповіли, коли в Україну прийдуть сильні морози.

    Читайте також:
    Теги: прогноз погоди Київ дороги Київавтодор снігопад дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві різко погіршується погода: на дороги вийшла спецтехніка (фото)