У Києві різко погіршується погода: на дороги вийшла спецтехніка (фото)

Гідрослужби працюють у посиленому режимі

У Києві триває дощ, протягом доби можливе посилення опадів, мокрий сніг, перехід температури в мінусові значення. У зв’язку з цим на дорогах столиці залучено одразу кілька служб «Київавтодору», повідомляє пресслужба корпорації.

У місцях можливих підтоплень чергує техніка і бригади гідрослужб. Крім того, у тунелі на вул. Олени Теліги на Дорогожичах виконують профілактичні роботи з перевірки насосів і додаткового очищення зливостоків.

Для очищення зливостоків, а також ліквідації наслідків підтоплень «Київавтодор» має 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів.

У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах звертайтеся до цілодобової диспетчерської КК «Київавтодор» за тел.: 284-74-19.

Працює і техніка для обробки доріг і мостів протиожеледними засобами. Посилена увага до стану покриття на шляхопроводах, підйомах та спусках, покриття із бруківки, тротуарах. Нині задіяно 131 одиниця спецтехніки.

Загалом, «Київавтодор» має 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки для прибирання снігу й нанесення протиожеледних засобів.

Як повідомлялося, сьогодні в Києві дощ та мокрий сніг, ймовірні налипання мокрого снігу, ожеледиця, льодяний дощ. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Вранці 8 грудня на дорогах столиці утворилися серйозні затори.

Для уникнення травматизму Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.

Поради водіям:

потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам:

ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.

Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині – переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора.

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