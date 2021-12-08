Крижаний дощ у Києві. В місті падають дерева, не витримуючи обледеніння (фото)
Дерева при падінні пошкодили автомобілі
У Києві йде крижаний дощ, утворюючи ожеледь. Кіркою льоду покриваються тротуари та дерева.
Деякі дерева не витримують обледеніння.
Як повідомляє кореспондент «Главкома», близько 11 години на вулиці Липській у Печерському районі столиці дерево впало на дорогу. Від цього постраждав мікроавтобус, який у цей час там проїжджав.
Також на вул. Банковій, 1/10 на дорогу впало дерево, пошкодивши автомобіль Hyundai. Наразі комунальники прибирають дерево.
Як відомо, сьогодні в Києві дощ та мокрий сніг, ймовірні налипання мокрого снігу, ожеледиця, льодяний дощ. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.
У зв’язку з цим на дорогах столиці залучено одразу кілька служб «Київавтодору». У місцях можливих підтоплень чергує техніка і бригади гідрослужб.
Працює і техніка для обробки доріг і мостів протиожеледними засобами. Посилена увага до стану покриття на шляхопроводах, підйомах та спусках, покриття із бруківки, тротуарах. Нині задіяно 131 одиниця спецтехніки.
Вранці 8 грудня на дорогах столиці утворилися серйозні затори. Зупинився рух тролейбусів на мосту Патона.