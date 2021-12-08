Крижаний дощ у Києві. В місті падають дерева, не витримуючи обледеніння (фото)

Дерева при падінні пошкодили автомобілі

У Києві йде крижаний дощ, утворюючи ожеледь. Кіркою льоду покриваються тротуари та дерева.

Деякі дерева не витримують обледеніння.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», близько 11 години на вулиці Липській у Печерському районі столиці дерево впало на дорогу. Від цього постраждав мікроавтобус, який у цей час там проїжджав.

Також на вул. Банковій, 1/10 на дорогу впало дерево, пошкодивши автомобіль Hyundai. Наразі комунальники прибирають дерево.

Ліквідація наслідків негоди на Банковій

Як відомо, сьогодні в Києві дощ та мокрий сніг, ймовірні налипання мокрого снігу, ожеледиця, льодяний дощ. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

У зв’язку з цим на дорогах столиці залучено одразу кілька служб «Київавтодору». У місцях можливих підтоплень чергує техніка і бригади гідрослужб.

Працює і техніка для обробки доріг і мостів протиожеледними засобами. Посилена увага до стану покриття на шляхопроводах, підйомах та спусках, покриття із бруківки, тротуарах. Нині задіяно 131 одиниця спецтехніки.

Вранці 8 грудня на дорогах столиці утворилися серйозні затори. Зупинився рух тролейбусів на мосту Патона.

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