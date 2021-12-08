  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Крижаний дощ у Києві. В місті падають дерева, не витримуючи обледеніння (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Дерево впало на білий мікроавтобус - Крижаний дощ у Києві. В місті падають дерева, не витримуючи обледеніння (фото)
    Дерево впало на білий мікроавтобус
    фото: glavcom.ua

    Дерева при падінні пошкодили автомобілі

    У Києві йде крижаний дощ, утворюючи ожеледь. Кіркою льоду покриваються тротуари та дерева.

    Деякі дерева не витримують обледеніння.

    Як повідомляє кореспондент «Главкома», близько 11 години на вулиці Липській у Печерському районі столиці дерево впало на дорогу. Від цього постраждав мікроавтобус, який у цей час там проїжджав.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Крижаний дощ у Києві. В місті падають дерева, не витримуючи обледеніння (фото)
    Крижаний дощ у Києві. В місті падають дерева, не витримуючи обледеніння (фото)
    Крижаний дощ у Києві. В місті падають дерева, не витримуючи обледеніння (фото)
    фото: glavcom.ua

    Також на вул. Банковій, 1/10 на дорогу впало дерево, пошкодивши автомобіль Hyundai. Наразі комунальники прибирають дерево.

    Ліквідація наслідків негоди на Банковій
    Ліквідація наслідків негоди на Банковій

    Як відомо, сьогодні в Києві дощ та мокрий сніг, ймовірні налипання мокрого снігу, ожеледиця, льодяний дощ. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

    У зв’язку з цим на дорогах столиці залучено одразу кілька служб «Київавтодору». У місцях можливих підтоплень чергує техніка і бригади гідрослужб.

    Працює і техніка для обробки доріг і мостів протиожеледними засобами. Посилена увага до стану покриття на шляхопроводах, підйомах та спусках, покриття із бруківки, тротуарах. Нині задіяно 131 одиниця спецтехніки.

    Вранці 8 грудня на дорогах столиці утворилися серйозні затори. Зупинився рух тролейбусів на мосту Патона.

    Читайте також:


    Теги: прогноз погоди Київ автомобіль дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Крижаний дощ у Києві. В місті падають дерева, не витримуючи обледеніння (фото)