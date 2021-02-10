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    Негода й коронавірус внесли корективи в роботу столичних шкіл

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    Частина київських школярів перебувають на дистанційному навчанні - Негода й коронавірус внесли корективи в роботу столичних шкіл
    Частина київських школярів перебувають на дистанційному навчанні
    Фото з відкритих джерел

    Віталій Кличко розповів, як зараз працюють дитячі садки і школи

    Станом на 10 лютого в Києві працюють усі школи та дитячі садки. Жоден навчальний заклад не закритий на карантин. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

    «Ситуація з навчальним процесом у столиці контрольована. На сьогодні в Києві працюють усі школи та дитячі садочки. На карантин закриті тільки окремі групи чи класи в деяких виховних та навчальних закладах», – сказав Кличко.

    Так, за словами мера, на дистанційному навчанні перебувають 112 класів у 70 школах столиці.

    Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 154. Також хворіють 79 педагогів.

    У дитячих садочках через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 36 груп у 32 садках.

    Наповненість дітей у садочках – майже 50%.

    «Нагадаю, що з огляду на негоду, яка вже кілька днів вирує в столиці, ми запропонували батькам, у кого є така можливість, поки залишати дітей вдома. Педагогічні колективи київських шкіл організували навчальний процес у змішаному форматі – з можливістю для школярів дистанційного навчання», – повідомив Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1249646
    • Одужали
      1084608
    • Хворіють
      141267
    • Померли
      23771

    Як повідомлялося, за минулу добу, 9 лютого, у Києві коронавірус виявлено у 297 людей. Це на 54 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 8 лютого було 243 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 130864 випадки захворювання на Covid-19.

    Теги: Віталій Кличко Київ освіта школа карантин дитячий садок коронавірус
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