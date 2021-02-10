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    Вакцина в смартфоні: реєстр щеплення українців з’явиться на базі E-Health

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    Віцепрем'єр-міністр &ndash; Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів про успіх програми &laquo;Дія: Цифрова освіта&raquo; - Вакцина в смартфоні: реєстр щеплення українців з’явиться на базі E-Health
    Віцепрем'єр-міністр – Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів про успіх програми «Дія: Цифрова освіта»
    Фото: Всеукраїнський форум Україна 30

    МОЗ хоче почати вакцинацію українців від коронавірусу 15 лютого, однак жодної ковід-вакцини в Україні досі нема

    Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що реєстр вакцинації від коронавірусу в Україні утворять на базі E-Health. E-Health - це реєстр усіх громадян, які звертаються до сімейних лікарів.

    Про це глава Мінцифри розповів у ході Всеукраїнського форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді».

    «Сьогодні у нас є реєстр усіх громадян, які звертаються до сімейних лікарів. У нас є такий реєстр, він називається E-Health. І там понад 29-30 млн українців, які вже звернулися до сімейних лікарів. Це один з найкращих реєстрів у нашій країні. На базі цього реєстру дорозроблений модуль, який пов'язаний з вакцинацією», - сказав Федоров.

    Він зазначив, що уся інформація про вакцинацію повинна збиратися у цьому модулі на базі цього реєстру.

    Нагадаємо, виконувач обов'язків гендиректора Центру громадського здоров'я України Ігор Кузін розповів, що списки на щеплення ще не готові. Він очікує, що списки завершать верифікувати наступного тижні.

    Міністерство охорони здоров'я хоче почати вакцинацію українців від коронавірусу, орієнтовно, 15 лютого. Конкретна дата початку кампанії вакцинації залежить від поставки вакцин.

    Між іншим, глава відомої американської корпорації вважає, що ковід-вакцинація буде щорічною. Через мутацію вірусу щеплення, ймовірно, доведеться робити так само регулярно, як й від грипу. 

    До слова, українська компанія «Лекхім» попередила держпідприємство «Медичні закупівлі України» про затримку першої партії китайської антиковідної вакцини Sinovac Biotech.

    Також стало відомо, що Україна є однією з тих країн, які будуть включені у першу хвилю розгортання ініціативи COVAX, щоб вакцинувати медичних працівників, старших людей, тих, хто безпосередньо спілкується з коронавірусними пацієнтами.

    За останніми даними, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax

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    Теги: технології Україна щеплення смартфон Михайло Федоров реєстр коронавірус
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