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    Оперативні дані МОЗ. Минулої доби від коронавірусу померли 163 людини

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    У МОЗ повідомили, що 9 лютого медики здійснили&nbsp;43 767&nbsp;тестувань на коронавірус - Оперативні дані МОЗ. Минулої доби від коронавірусу померли 163 людини
    У МОЗ повідомили, що 9 лютого медики здійснили 43 767 тестувань на коронавірус
    Фото: Суспільне Карпати

    Вчора з діагнозом ковід було госпіталізовано 2 046 осіб

    Число заражень і смертей внаслідок Covid-19 в Україні знову зростає. Як повідомив очільник МОЗ Максим Степанов, за минулу добу було зафіксовано 3409 нових хворих на коронавірус. 163 людини померли внаслідок хвороби. Вчора з діагнозом ковід було госпіталізовано 2 046 людей. Разом з тим одужало від хвороби 7 768 осіб.

    Здійснено тестувань за добу – 43 767 (зокрема методом ПЛР – 27 795, методом ІФА – 15 972).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1 253 055 осіб;
    • одужало – 1 092 376 осіб;
    • летальних випадків – 23 934;
    • проведено ПЛР-тестувань – 6 447 576.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (410), м. Київ (297), Вінницькій (271), Закарпатській (238) та Запорізькій (214) областях.

    Кількість захворювань в регіонах за добу:

    • Київ – 297 випадків;
    • Вінницька область – 271 випадок;
    • Волинська область – 111 випадків;
    • Дніпропетровська область – 120 випадків;
    • Донецька область – 98 випадків;
    • Житомирська область – 61 випадок;
    • Закарпатська область – 238 випадків;
    • Запорізька область – 214 випадків;
    • Івано-Франківська область – 410 випадків;
    • Київська область – 150 випадків;
    • Кіровоградська область – 43 випадки;
    • Луганська область – 36 випадків;
    • Львівська область – 117 випадків;
    • Миколаївська область – 37 випадків;
    • Одеська область – 115 випадків;
    • Полтавська область – 132 випадки;
    • Рівненська область – 103 випадки;
    • Сумська область – 48 випадків;
    • Тернопільська область – 105 випадків;
    • Харківська область – 188 випадків;
    • Херсонська область – 50 випадків;
    • Хмельницька область – 136 випадків;
    • Черкаська область – 108 випадків;
    • Чернівецька область – 191 випадок;
    • Чернігівська область – 30 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Нагадааємо, що днем раніше в Україні коронавірус виявили у 2656 людей.

    Напередодні місія ВООЗ у Вухані зробила нові заяви про походження коронавірусу. Зокрема, дослідники дійшли висновку, що теорія про виток коронавірусу з лабораторії є «надзвичайно малоймовірною».Також у ВООЗ заявили, що неможливо встановити, як коронавірус потрапив на ринок у Вухані. До таких висновків комісія прийшла на основі наявної епідеміологічної інформації. Новий коронавірус міг циркулювати в регіонах за межами Вухані до перших зареєстрованих випадків спалаху. Пізніше група експертів надасть детальний звіт про підсумки розслідування.

     

    Теги: Міністерство охорони здоров'я Максим Степанов хвороби коронавірус
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