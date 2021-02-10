Оперативні дані МОЗ. Минулої доби від коронавірусу померли 163 людини
Вчора з діагнозом ковід було госпіталізовано 2 046 осіб
Число заражень і смертей внаслідок Covid-19 в Україні знову зростає. Як повідомив очільник МОЗ Максим Степанов, за минулу добу було зафіксовано 3409 нових хворих на коронавірус. 163 людини померли внаслідок хвороби. Вчора з діагнозом ковід було госпіталізовано 2 046 людей. Разом з тим одужало від хвороби 7 768 осіб.
Здійснено тестувань за добу – 43 767 (зокрема методом ПЛР – 27 795, методом ІФА – 15 972).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 253 055 осіб;
- одужало – 1 092 376 осіб;
- летальних випадків – 23 934;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 447 576.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (410), м. Київ (297), Вінницькій (271), Закарпатській (238) та Запорізькій (214) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 297 випадків;
- Вінницька область – 271 випадок;
- Волинська область – 111 випадків;
- Дніпропетровська область – 120 випадків;
- Донецька область – 98 випадків;
- Житомирська область – 61 випадок;
- Закарпатська область – 238 випадків;
- Запорізька область – 214 випадків;
- Івано-Франківська область – 410 випадків;
- Київська область – 150 випадків;
- Кіровоградська область – 43 випадки;
- Луганська область – 36 випадків;
- Львівська область – 117 випадків;
- Миколаївська область – 37 випадків;
- Одеська область – 115 випадків;
- Полтавська область – 132 випадки;
- Рівненська область – 103 випадки;
- Сумська область – 48 випадків;
- Тернопільська область – 105 випадків;
- Харківська область – 188 випадків;
- Херсонська область – 50 випадків;
- Хмельницька область – 136 випадків;
- Черкаська область – 108 випадків;
- Чернівецька область – 191 випадок;
- Чернігівська область – 30 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадааємо, що днем раніше в Україні коронавірус виявили у 2656 людей.
Напередодні місія ВООЗ у Вухані зробила нові заяви про походження коронавірусу. Зокрема, дослідники дійшли висновку, що теорія про виток коронавірусу з лабораторії є «надзвичайно малоймовірною».Також у ВООЗ заявили, що неможливо встановити, як коронавірус потрапив на ринок у Вухані. До таких висновків комісія прийшла на основі наявної епідеміологічної інформації. Новий коронавірус міг циркулювати в регіонах за межами Вухані до перших зареєстрованих випадків спалаху. Пізніше група експертів надасть детальний звіт про підсумки розслідування.