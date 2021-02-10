Оперативні дані МОЗ. Минулої доби від коронавірусу померли 163 людини

У МОЗ повідомили, що 9 лютого медики здійснили 43 767 тестувань на коронавірус

Вчора з діагнозом ковід було госпіталізовано 2 046 осіб

Число заражень і смертей внаслідок Covid-19 в Україні знову зростає. Як повідомив очільник МОЗ Максим Степанов, за минулу добу було зафіксовано 3409 нових хворих на коронавірус. 163 людини померли внаслідок хвороби. Вчора з діагнозом ковід було госпіталізовано 2 046 людей. Разом з тим одужало від хвороби 7 768 осіб.

Здійснено тестувань за добу – 43 767 (зокрема методом ПЛР – 27 795, методом ІФА – 15 972).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 253 055 осіб;

одужало – 1 092 376 осіб;

летальних випадків – 23 934;

проведено ПЛР-тестувань – 6 447 576.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (410), м. Київ (297), Вінницькій (271), Закарпатській (238) та Запорізькій (214) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 297 випадків;

Вінницька область – 271 випадок;

Волинська область – 111 випадків;

Дніпропетровська область – 120 випадків;

Донецька область – 98 випадків;

Житомирська область – 61 випадок;

Закарпатська область – 238 випадків;

Запорізька область – 214 випадків;

Івано-Франківська область – 410 випадків;

Київська область – 150 випадків;

Кіровоградська область – 43 випадки;

Луганська область – 36 випадків;

Львівська область – 117 випадків;

Миколаївська область – 37 випадків;

Одеська область – 115 випадків;

Полтавська область – 132 випадки;

Рівненська область – 103 випадки;

Сумська область – 48 випадків;

Тернопільська область – 105 випадків;

Харківська область – 188 випадків;

Херсонська область – 50 випадків;

Хмельницька область – 136 випадків;

Черкаська область – 108 випадків;

Чернівецька область – 191 випадок;

Чернігівська область – 30 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадааємо, що днем раніше в Україні коронавірус виявили у 2656 людей.

Напередодні місія ВООЗ у Вухані зробила нові заяви про походження коронавірусу. Зокрема, дослідники дійшли висновку, що теорія про виток коронавірусу з лабораторії є «надзвичайно малоймовірною».Також у ВООЗ заявили, що неможливо встановити, як коронавірус потрапив на ринок у Вухані. До таких висновків комісія прийшла на основі наявної епідеміологічної інформації. Новий коронавірус міг циркулювати в регіонах за межами Вухані до перших зареєстрованих випадків спалаху. Пізніше група експертів надасть детальний звіт про підсумки розслідування.