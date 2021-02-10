Ситуація погіршується: у Києві за добу майже 300 нових випадків Covid-19

Київ знову в ТОП-3 регіонів України за добовою кількістю нових хворих на коронавірус

За минулу добу, 9 лютого, у Києві коронавірус виявлено у 297 людей. Це на 54 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 8 лютого було 243 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 130864 випадки захворювання на Covid-19.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (410), м. Київ (297), Вінницькій (271), Закарпатській (238) та Запорізькій (214) областях», – повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 81389 осіб, померли 2458 осіб.

У Київській області зафіксовано 70878 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 150 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 90 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 61026 осіб, померли 1163 людини.

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1253055 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 9 лютого зафіксовано 3409 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 9 лютого у Києві було підтверджено 130567 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 243 осіб.

У Київській області було 70728 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 90 нових хворих.

Нагадаємо, найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.