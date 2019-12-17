Наступного року Київ виділить 35 млн грн на реставрацію чотирьох пам’яток



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Будинок ювеліра Захара Брезгунова на Андріївському узвозі відреставрують

Київ відновить будівлі-пам'ятки своїм коштом

У 2020 році у Києві планується розпочати реставрації чотирьох будівель-пам’яток, які знаходяться у підпорядкуванні міста. Про це заявив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський під час Міжнародного форуму «Майбутнє Києва».

За його словами, на реставрацію цих об’єктів буде спрямовано близько 35 млн гривень.

Реставрація планується на наступних об’єктах:

будинок Брезгунова на Андріївському узвозі, 5/31;

корпус настоятеля та проскурняк Братського монастиря, вул. Сковороди, 2;

житловий будинок, вул. Сковороди, 9-Б;

житловий будинок, вул. Десятинна, 14.

Мондриївський також зазначив, що місто вкотре доводить, що готове брати на баланс пам’ятки і відновлювати їх своїм коштом, тому передача Києву Гостиного двору та будинку Сікорського буде правильним кроком з точки зору пам’яткоохорони.

Як повідомлялося, задля збереження будівлі Гостиного двору терміново необхідно провести її консервацію.

Пам’ятка перебуває у державній власності. Фонд державного майна зареєстрував право власності на Гостиний двір ще у січні 2018 року. Проте навіть у бюджеті на 2020 рік коштів на консервацію пам’ятки не передбачено.

У лютому 2019 року Генпрокуратура відкрила нове кримінальне провадження: хотіла накласти арешт на пам'ятку, проте 5 листопада 2019 року Київський апеляційний суд постановив закрити справу щодо накладання арешту.

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