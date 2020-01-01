Не важлива мова, не важлива назва вулиці? Зеленський шокував своїм новорічним привітанням



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Президент України Володимир Зеленський: «Ми навчилися бути країною епізодично, а в новому році нам треба бути країною кожного дня»

За словами глави держави, «хрести на могилах солдат, що в Тернополі, що в Кривому Розі не змагаються в патріотизмі»

Президент України Володимир Зеленський під час новорічного привітання декілька разів переходив на російську мову та заявив, що мова спілкування українців не важлива.

За словами глави держави, «ми всі дуже різні». Він перерахував відповіді на питання «Хто я?», де назвав українцями усіх, хто спілкується російською, кримськотатарською та угорською мовами.

«А як же нам таким різним жити далі разом? Відгородитися величезним парканом? Хтось переконав нас, що наші відмінності мають значення. А раптом це не так?», - заявив президент.

За словами глави держави, «хрести на могилах солдат, що в Тернополі, що в Кривому Розі не змагаються в патріотизмі».

«Ми навчилися бути країною епізодично, а в новому році нам треба бути країною кожного дня», додав він.

За словами президента «ми усі уявляємо країну однаково: де немає війни. Де неважливо, як названа вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована. Де немає різниці біля якого пам’ятника ти чекаєш дівчину, в яку закоханий».

Також Зеленський закликав українців поважати один одного.

Зазначимо, що у мережі неоднозначно сприйняли звернення президента. Зокрема, журналістка Олена Яхно вважає, що у команді Зеленського «не відчувають різниці між громадянами і населенням.

«Для громадян має значення, як названа вулиця. Для громадян має значення, під яким пам'ятником стояти. Для громадян мають значення всі ті абстрактні речі, які не намажеш на хліб. І, на жаль, бачення майбутнього у нас різний», - написала вона у Facebook.