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    Політика

    Зеленський запропонував українцям національну ідею

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    Володимир Зеленський закликав українців у 2020 році перетворити єдність на національну ідею - Зеленський запропонував українцям національну ідею
    Володимир Зеленський закликав українців у 2020 році перетворити єдність на національну ідею

    Президент зазначив, що у новому році українцям потрібно навчитись жити у повазі одне до одного заради майбутнього своєї країни

    Президент України Володимир Зеленський закликав українців у 2020 році перетворити єдність на національну ідею.

    Про це глава держави заявив у новорічному привітанні.

    «У нашій історії чимало епізодів, які нас об’єднують. Ми навчилися бути єдиною країною – епізодично. У новому році нам треба бути єдиною країною кожного дня. Це має стати нашою національною ідеєю», - сказав президент.

    Він зазначив, що у новому році українцям потрібно навчитись жити у повазі одне до одного заради майбутнього своєї країни. 

    Зеленський переконаний, що це майбутнє ми всі уявляємо однаково.

    Зазначимо, що у мережі неоднозначно сприйняли звернення президента через питання мови та перейменування вулиць.

    політика українці Володимир Зеленський Україна президент
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