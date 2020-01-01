Зеленський запропонував українцям національну ідею



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Володимир Зеленський закликав українців у 2020 році перетворити єдність на національну ідею

Президент зазначив, що у новому році українцям потрібно навчитись жити у повазі одне до одного заради майбутнього своєї країни

Президент України Володимир Зеленський закликав українців у 2020 році перетворити єдність на національну ідею.

Про це глава держави заявив у новорічному привітанні.

«У нашій історії чимало епізодів, які нас об’єднують. Ми навчилися бути єдиною країною – епізодично. У новому році нам треба бути єдиною країною кожного дня. Це має стати нашою національною ідеєю», - сказав президент.

Він зазначив, що у новому році українцям потрібно навчитись жити у повазі одне до одного заради майбутнього своєї країни.

Зеленський переконаний, що це майбутнє ми всі уявляємо однаково.

Зазначимо, що у мережі неоднозначно сприйняли звернення президента через питання мови та перейменування вулиць.