Зеленський запропонував українцям національну ідею
Президент зазначив, що у новому році українцям потрібно навчитись жити у повазі одне до одного заради майбутнього своєї країни
Президент України Володимир Зеленський закликав українців у 2020 році перетворити єдність на національну ідею.
Про це глава держави заявив у новорічному привітанні.
«У нашій історії чимало епізодів, які нас об’єднують. Ми навчилися бути єдиною країною – епізодично. У новому році нам треба бути єдиною країною кожного дня. Це має стати нашою національною ідеєю», - сказав президент.
Він зазначив, що у новому році українцям потрібно навчитись жити у повазі одне до одного заради майбутнього своєї країни.
Зеленський переконаний, що це майбутнє ми всі уявляємо однаково.
Зазначимо, що у мережі неоднозначно сприйняли звернення президента через питання мови та перейменування вулиць.