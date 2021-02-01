Нещодавно відремонтований міст на Нивках вже «втомився» (фото)

На шляхопроводі проводиться гарантійний ремонт

На нещодавно відремонтованому шляхопроводі біля станції метро «Нивки» з'явилася тріщина. Фото дефектів прогонової будови з’явилося у соцмережі.

Як повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор», наразі на шляхопроводі виконують гарантійний ремонт.

У повідомленні йдеться, що фахівці КП «Київавтошляхміст» виявили дефекти захисного шару балок прогонової будови. Одразу ж представники вони звернулись до компанії-підрядника, яка капітально ремонтувала об’єкт, та до компанії-проєктувальника.

Приватна компанія, яка ремонтувала шляхопровід, у рамках гарантійних зобов’язань, виконає ремонт балок із дефектами.

У рамках першочергових протиаварійних робіт вже встановлено захисний екран.

Найближчим часом підсилять балки, встановлять тимчасові додаткові опори. Також проведуть ретельне обстеження.

Після надання проєктних рішень, за сприятливих погодних умов, будуть виконані основні ремонтні роботи.

Рух на шляхопроводі обмежувати не планують.

Як відомо, шляхопровід поблизу станції метро «Нивки» був капітально відремонтований у 2014 році. Раніше вже повідомлялося про те, що на ньому почали з'являтися дефекти. Так, в 2019 році ЗМІ писали, що бетонні прольоти під мостом помітно «посипалися».