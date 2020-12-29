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    Відремонтовані шляхопроводи на Оболоні засяяли вогнями (фото)

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    Підсвітка встановлена на прогонових будовах та опорах шляхопроводів - Відремонтовані шляхопроводи на Оболоні засяяли вогнями (фото)
    Підсвітка встановлена на прогонових будовах та опорах шляхопроводів
    Фото: Олександр Густєлєв, Facebook

    Чотири шляхопроводи на вулиці Богатирській отримали декоративну підсвітку

    Капітально відремонтовані чотири шляхопроводи на перетині вул. Богатирської та просп. Степана Бандери і вул. Богатирської та просп. Оболонського отримали повнокольорову систему підсвітки із понад 500 LED-світильників. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв.

    «Підсвітка встановлена на прогонових будовах та опорах чотирьох шляхопроводів. Програмне забезпечення системи підсвітки дозволяє виконувати найрізноманітніші кольорові комбінації. А вся вона під’єднана до автоматизованої системи керування зовнішнім освітленням столиці», – зазначив він.

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    Відремонтовані шляхопроводи на Оболоні засяяли вогнями (фото)
    Відремонтовані шляхопроводи на Оболоні засяяли вогнями (фото)
    Відремонтовані шляхопроводи на Оболоні засяяли вогнями (фото)
    Відремонтовані шляхопроводи на Оболоні засяяли вогнями (фото)
    Відремонтовані шляхопроводи на Оболоні засяяли вогнями (фото)
    Відремонтовані шляхопроводи на Оболоні засяяли вогнями (фото)
    Відремонтовані шляхопроводи на Оболоні засяяли вогнями (фото)

    Густєлєв нагадав, що восени були завершені роботи з капітального ремонту цих шляхопроводів. Це був перший масштабний ремонт із моменту побудови шляхопроводів у 1987 році, і вони були практично наново перебудовані – від монолітної плити автопроїздів та гідроізоляції до нового асфальтового покриття та системи зовнішнього освітлення.

    Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко, звітуючи про підсумки роботи міської влади в 2020 році, повідомив, що цього року в Києві відремонтували 134 об‘єкти дорожньої інфраструктури, оновлювали мости і шляхопроводи. 

    Теги: Київ ремонт КМДА міст
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