Відремонтовані шляхопроводи на Оболоні засяяли вогнями (фото)

Чотири шляхопроводи на вулиці Богатирській отримали декоративну підсвітку

Капітально відремонтовані чотири шляхопроводи на перетині вул. Богатирської та просп. Степана Бандери і вул. Богатирської та просп. Оболонського отримали повнокольорову систему підсвітки із понад 500 LED-світильників. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв.

«Підсвітка встановлена на прогонових будовах та опорах чотирьох шляхопроводів. Програмне забезпечення системи підсвітки дозволяє виконувати найрізноманітніші кольорові комбінації. А вся вона під’єднана до автоматизованої системи керування зовнішнім освітленням столиці», – зазначив він.

Густєлєв нагадав, що восени були завершені роботи з капітального ремонту цих шляхопроводів. Це був перший масштабний ремонт із моменту побудови шляхопроводів у 1987 році, і вони були практично наново перебудовані – від монолітної плити автопроїздів та гідроізоляції до нового асфальтового покриття та системи зовнішнього освітлення.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко, звітуючи про підсумки роботи міської влади в 2020 році, повідомив, що цього року в Києві відремонтували 134 об‘єкти дорожньої інфраструктури, оновлювали мости і шляхопроводи.