На багатостраждальному «мосту Кличка» невідомі розбили скло (фото)

Заміну скла виконає підрядник, який будував об’єкт

Працівники комунального підприємства «Київавтошляхміст» виявили пошкодження скла на пішохідно-велосипедному мосту між аркою Дружби народів і парком «Володимирська гірка». Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Нині ділянка огороджена. Споруда перебуває під контролем балансоутримувача.

Комунальники назвали імовірну причину – вандалізм. Наразі досліджують записи з камер відеонагляду.

Усі роботи з відновлення й заміни скла виконає підрядник, який будував об’єкт, адже діють гарантійні зобов’язання. З міського бюджету кошти витрачати не будуть, зазначили у КМДА.

Нагадаємо, в середині вересня на новому пішохідно-велосипедному мосту біля Володимирської гірки відкрили оновлені скляні панелі, які раніше були огороджені від пішоходів парканом.

В середині жовтня на пішохідно-велосипедному мосту в Києві розбилося ще одне скло. Цього разу постраждала секція скла, що закриває освітлення на перилах шляхопроводу.