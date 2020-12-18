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    На багатостраждальному «мосту Кличка» невідомі розбили скло (фото)

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    Пошкодження ділянка мосту огороджена - На багатостраждальному «мосту Кличка» невідомі розбили скло (фото)
    Пошкодження ділянка мосту огороджена
    Фото: Сьогодні

    Заміну скла виконає підрядник, який будував об’єкт

    Працівники комунального підприємства «Київавтошляхміст» виявили пошкодження скла на пішохідно-велосипедному мосту між аркою Дружби народів і парком «Володимирська гірка». Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

    Нині ділянка огороджена. Споруда перебуває під контролем балансоутримувача.

    Комунальники назвали імовірну причину – вандалізм. Наразі досліджують записи з камер відеонагляду.

    Усі роботи з відновлення й заміни скла виконає підрядник, який будував об’єкт, адже діють гарантійні зобов’язання. З міського бюджету кошти витрачати не будуть, зазначили у КМДА.

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    На багатостраждальному «мосту Кличка» невідомі розбили скло (фото)
    На багатостраждальному «мосту Кличка» невідомі розбили скло (фото)
    На багатостраждальному «мосту Кличка» невідомі розбили скло (фото)
    На багатостраждальному «мосту Кличка» невідомі розбили скло (фото)
    Фото: Сьогодні

    Нагадаємо, в середині вересня на новому пішохідно-велосипедному мосту біля Володимирської гірки відкрили оновлені скляні панелі, які раніше були огороджені від пішоходів парканом.

    В середині жовтня на пішохідно-велосипедному мосту в Києві розбилося ще одне скло. Цього разу постраждала секція скла, що закриває освітлення на перилах шляхопроводу.

    Теги: Київ вандалізм КМДА міст
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