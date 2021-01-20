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    Новини

    Пішохідний міст на Столичному шосе закрили на ремонт (фото)

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    Навколо конструкцій мосту звели тепляк&nbsp; - Пішохідний міст на Столичному шосе закрили на ремонт (фото)
    Навколо конструкцій мосту звели тепляк 
    Фото: Київавтодор

    Ремонтні роботи пішохідного мосту триватимуть до серпня

    Фахівці комунального підприємства «Київавтошляхміст» розпочали середній ремонт пішохідного мосту на Столичному шосе поблизу автоцентрів. Про це інформує комунальна корпорація «Київавтодор».

    Навколо конструкцій шляхопроводу вже звели тепляк – конструкцію, яка захищатиме металеві елементи мосту від вологи на час ремонту. Наразі працівники розпочали очищати металеві елементи піскоструменевим методом.

    Згодом фахівці виконають оцинкування, аби захистити міст від корозії.

    Також відремонтують залізобетонні конструкції, на яких тримаються арки.

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    Пішохідний міст на Столичному шосе закрили на ремонт (фото)
    Пішохідний міст на Столичному шосе закрили на ремонт (фото)
    Пішохідний міст на Столичному шосе закрили на ремонт (фото)
    Пішохідний міст на Столичному шосе закрили на ремонт (фото)
    Пішохідний міст на Столичному шосе закрили на ремонт (фото)

    Середній ремонт цього надземного переходу планують завершити до серпня.

    Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко, звітуючи про підсумки роботи міської влади в 2020 році, повідомив, що цього року в Києві відремонтували 134 об‘єкти дорожньої інфраструктури, оновлювали мости і шляхопроводи. 

    Теги: Київ ремонт Київавтодор міст
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