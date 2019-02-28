Невідомі знову вивісили в метро плакати з «квантовим Шевченком» (відео)



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Плакати із зображенням Тараса Шевченка ненадовго повернулися в метро Фото: Руслана Коренчук, Facebook

Плакати з'явилися на станції метро увечері 27 лютого, а вранці 28 лютого їх вже не було

У середу, 27 лютого, увечері на станції київського метро «Тараса Шевченка» знову з'явилися плакати з виставки «Квантовий стрибок Шевченко». Хто саме їх повісив, поки невідомо.

Фотографіями «квантового Шевченко» поділилися користувачі Facebook Павло Калюк і Руслана Коренчук.

Більшість плакатів - це роботи з виставки «Квантовий стрибок Шевченко» художника Олександра Грехова, однак до них додалися три нові зображення, які намалювали користувачі соцмереж.

У коментарі «Нашому Києву» радник керівника КП «Київський метрополітен» Наталя Макагон розповіла, що цього разу плакати повісили без узгодження, а отже вони підлягають демонтажу.

«Будь-які матеріали, які розміщуються без відповідних погоджень, демонтуються», - сказала вона.

І дійсно, як пишуть кияни в соцмережах, вже вранці в четвер, 28 лютого, плакатів на станції не було.

Також з'явилося відео, як група людей в масках розклеює плакати з Кобзарем на станції «Тараса Шевченка».

Нагадаємо, раніше у столичній підземці відкрилась виставка на честь Тараса Шевченка. Вона була організована Національним музеєм Тараса Шевченка, Київською підземкою та ілюстратором Олександром Греховим.

У метро розмістили серію плакатів. На них Тарас Шевченко зображений в образах культових персонажів, зокрема, Гаррі Поттера, Термінатора, Джека Горобця та інших.

17 лютого більшість постерів виставки було знищено молодим чоловіком, озброєним ножем.

18 лютого стало відомо, що виставка «Квантовий стрибок Шевченка. Метро» у столичній підземці закривається достроково через вандалізм.

Націоналіст Юрій Павленко (Хорт) визнав, що це він пошкодив виставку «Квантовий стрибок Шевченка» на станції метро «Тараса Шевченка» у Києві та пояснив свій мотив.

Згодом націоналіст Хорт оголосив про пошук місцезнаходження митця Олександра Грехова.