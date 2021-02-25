Ні пройти, ні проїхати. Індустріальний міст перекриють на три місяці

Автомобільна частина Індустріального шляхопроводу не бачила ремонту з 1977 року

Під час робіт рух шляхопроводом буде частково обмежено на 1,5 смуги на обох частинах

Із 27 лютого до 31 травня на Індустріальному шляхопроводі частково обмежать рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Розпочинається перший етап капітального ремонту Індустріального шляхопроводу. Роботи виконають у комплексі з оновленням вул. Борщагівської. Це перший капремонт автомобільної частини шляхопроводу з моменту його побудови в 1977 році.

Із 27 лютого роботи розпочинають на частині шляхопроводу в напрямку центру. Наступного тижня – розпочнуть також у напрямку Борщагівки.

Під час робіт рух буде частково обмежено на 1,5 смуги на обох частинах шляхопроводу.

Також під час першого етапу обмежать прохід пішоходів на частині шляхопроводу в бік центру. Пішоходи зможуть рухатись тротуаром шляхопроводу з боку станції метро «Шулявська».

Комунальна корпорація «Київавтодор» перепрошує за незручності.