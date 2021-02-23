Заступник голови ЄБРР в Україні Магалецький: на трасі Київ-Одеса приберуть наземні переходи і ліві розвороти
Такі зміни відбудуться в рамках проекту реконструкції дороги міжнародного значення М-05
На трасі Київ-Одеса буде замінено для безпеки руху наземних пішохідних переходів на підземні або надземні.
Такі зміни відбудуться в рамках проекту реконструкції дороги міжнародного значення М-05, який фінансують Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ),
Як повідомив заступник голови ЄБРР в Україні Марк Магалецький під час форуму «Україна 30. Інфраструктура» в понеділок, також буде закрито 21 із 23 лівих розворотів, які наразі є на маршруті.
Як повідомлялося, у 2021 році має розпочатися будівництво Київської обхідної дороги. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура».
Загальна протяжність обхідної дороги складатиме
Джерело: Інтерфакс-Україна