Заступник голови ЄБРР в Україні Магалецький: на трасі Київ-Одеса приберуть наземні переходи і ліві розвороти

ЄБРР і Кабмін наприкінці 2020 року уклали кредитну угоду на EUR450 млн

Такі зміни відбудуться в рамках проекту реконструкції дороги міжнародного значення М-05

На трасі Київ-Одеса буде замінено для безпеки руху наземних пішохідних переходів на підземні або надземні.

Такі зміни відбудуться в рамках проекту реконструкції дороги міжнародного значення М-05, який фінансують Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ),

Як повідомив заступник голови ЄБРР в Україні Марк Магалецький під час форуму «Україна 30. Інфраструктура» в понеділок, також буде закрито 21 із 23 лівих розворотів, які наразі є на маршруті.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Кабінет Міністрів України наприкінці 2020 року уклали кредитну угоду на EUR450 млн щодо проекту «Розвиток транс'європейської транспортної мережі (Україна - дорожні коридори)». Кошти буде спрямовано на капітальний ремонт автодороги М-05 Київ-Одеса і будівництво Північного обходу Львова.

Як повідомлялося, у 2021 році має розпочатися будівництво Київської обхідної дороги. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура».

Загальна протяжність обхідної дороги складатиме 150 км . Обхідна дорога має поєднати головні міжнародні траси, які проходять через Київ. Вартість проекту оцінюється у 85 млрд грн, за підрахунками «Укравтодору».

Джерело: Інтерфакс-Україна