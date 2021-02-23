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    Заступник голови ЄБРР в Україні Магалецький: на трасі Київ-Одеса приберуть наземні переходи і ліві розвороти

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    ЄБРР і Кабмін наприкінці 2020 року уклали кредитну угоду на EUR450 млн&nbsp; - Заступник голови ЄБРР в Україні Магалецький: на трасі Київ-Одеса приберуть наземні переходи і ліві розвороти
    ЄБРР і Кабмін наприкінці 2020 року уклали кредитну угоду на EUR450 млн 
    фото: president.gov.ua

    Такі зміни відбудуться в рамках проекту реконструкції дороги міжнародного значення М-05

    На трасі Київ-Одеса буде замінено для безпеки руху наземних пішохідних переходів на підземні або надземні.

    Такі зміни відбудуться в рамках проекту реконструкції дороги міжнародного значення М-05, який фінансують Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ),

    Як повідомив заступник голови ЄБРР в Україні Марк Магалецький під час форуму «Україна 30. Інфраструктура» в понеділок, також буде закрито 21 із 23 лівих розворотів, які наразі є на маршруті.

    Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Кабінет Міністрів України наприкінці 2020 року уклали кредитну угоду на EUR450 млн щодо проекту «Розвиток транс'європейської транспортної мережі (Україна - дорожні коридори)». Кошти буде спрямовано на капітальний ремонт автодороги М-05 Київ-Одеса і будівництво Північного обходу Львова.

    Як повідомлялося, у 2021 році має розпочатися будівництво Київської обхідної дороги. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура».

    Загальна протяжність обхідної дороги складатиме 150 км. Обхідна дорога має поєднати головні міжнародні траси, які проходять через Київ. Вартість проекту оцінюється у 85 млрд грн, за підрахунками «Укравтодору».

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    Теги: ЄБРР дороги Одещина
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