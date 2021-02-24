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    На трасі під Києвом розпочалося будівництво двох розв’язок (фото)

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    Роботи з будівництва розв'язки вже ведуться - На трасі під Києвом розпочалося будівництво двох розв’язок (фото)
    Роботи з будівництва розв'язки вже ведуться
    Фото: Олександр Паламарчук, Facebook

    Будівництво двох важливих розв'язок має завершитись до кінця 2022 року

    На трасі Київ – Одеса розпочато будівництво двох транспортних розв’язок поблизу столиці. Про це повідомив гатненський сільський голова Олександр Паламарчук на своїй сторінці у Facebook.

    Розвязки будують на ділянка траси М-05 Київ – Одеса:

    • км 15+390 (с. Гатне, за АЗС ОККО в бік Одеси);
    • км 21+847 (с. Віта-Поштова, за світлофором в бік Одеси, неподалік від Південного кладовища).

    Термін будівництва зазначено до кінця 2022 року.

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    На трасі під Києвом розпочалося будівництво двох розв’язок (фото)
    На трасі під Києвом розпочалося будівництво двох розв’язок (фото)
    На трасі під Києвом розпочалося будівництво двох розв’язок (фото)
    На трасі під Києвом розпочалося будівництво двох розв’язок (фото)
    На трасі під Києвом розпочалося будівництво двох розв’язок (фото)

    «Гатненська громада вже в наступному році повинна отримати швидке та безпечне транспортне сполучення при виїзді на Одеську трасу!» – зазначив сільський голова.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура» заявив, що у 2021 році має розпочатися будівництво Київської обхідної дороги.

    Загальна протяжність обхідної дороги складатиме 150 км.

    Обхідна дорога має поєднати головні міжнародні траси, які проходять через Київ. Вартість проекту оцінюється у 85 млрд грн, за підрахунками «Укравтодору».

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    Теги: Київ дороги будівництво Київщина інфраструктура
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