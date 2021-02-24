На трасі під Києвом розпочалося будівництво двох розв’язок (фото)

Роботи з будівництва розв'язки вже ведуться

Будівництво двох важливих розв'язок має завершитись до кінця 2022 року

На трасі Київ – Одеса розпочато будівництво двох транспортних розв’язок поблизу столиці. Про це повідомив гатненський сільський голова Олександр Паламарчук на своїй сторінці у Facebook.

Розвязки будують на ділянка траси М-05 Київ – Одеса:

км 15+390 (с. Гатне, за АЗС ОККО в бік Одеси);

км 21+847 (с. Віта-Поштова, за світлофором в бік Одеси, неподалік від Південного кладовища).

Термін будівництва зазначено до кінця 2022 року.

«Гатненська громада вже в наступному році повинна отримати швидке та безпечне транспортне сполучення при виїзді на Одеську трасу!» – зазначив сільський голова.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура» заявив, що у 2021 році має розпочатися будівництво Київської обхідної дороги.

Загальна протяжність обхідної дороги складатиме 150 км.

Обхідна дорога має поєднати головні міжнародні траси, які проходять через Київ. Вартість проекту оцінюється у 85 млрд грн, за підрахунками «Укравтодору».