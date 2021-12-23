У гаражному кооперативі в Києві сталась пожежа, є жертва (фото, відео)

Рятувальники понад дві години боролися з вогнем у гаражах

23 грудня о 4 годині сталася пожежа у гаражному кооперативі на вул. Пухівській, 2 у Деснянському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

До місця виклику було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Як виявилося, на території гаражного кооперативу горіли три двоповерхових гаражі. Була загроза розповсюдження на поруч розташовані гаражі.

Пожежу на площі 140 кв. м було ліквідовано о 06:18.

На місці події було задіяно п’ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 22 чоловіки особового складу ДСНС.

Під час розбирання зруйнованого перекриття гаража на другому поверсі знайдено тіло чоловіка без ознака життя, приблизний вік 42-45 років.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Як повідомлялося, 22 грудня сталося загорання вантажівки на Столичному шосе, 31/1 в Голосіївському районі столиці.