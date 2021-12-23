  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У гаражному кооперативі в Києві сталась пожежа, є жертва (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Горіли три двоповерхових гаражі - У гаражному кооперативі в Києві сталась пожежа, є жертва (фото, відео)
    Горіли три двоповерхових гаражі
    фото: ДСНС

    Рятувальники понад дві години боролися з вогнем у гаражах

    23 грудня о 4 годині сталася пожежа у гаражному кооперативі на вул. Пухівській, 2 у Деснянському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    До місця виклику було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Як виявилося, на території гаражного кооперативу горіли три двоповерхових гаражі. Була загроза розповсюдження на поруч розташовані гаражі.

    Пожежу на площі 140 кв. м було ліквідовано о 06:18.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У гаражному кооперативі в Києві сталась пожежа, є жертва (фото, відео)
    У гаражному кооперативі в Києві сталась пожежа, є жертва (фото, відео)
    У гаражному кооперативі в Києві сталась пожежа, є жертва (фото, відео)

    На місці події було задіяно п’ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 22 чоловіки особового складу ДСНС.

    Під час розбирання зруйнованого перекриття гаража на другому поверсі знайдено тіло чоловіка без ознака життя, приблизний вік 42-45 років.

    Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

    Як повідомлялося, 22 грудня сталося загорання вантажівки на Столичному шосе, 31/1 в Голосіївському районі столиці.

    Теги: пожежа Київ ДСНС смерть автомобіль рятувальники гараж
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У гаражному кооперативі в Києві сталась пожежа, є жертва (фото, відео)