Нові обшуки в Києві. Правоохоронці прийшли на ще одне підприємство КМДА
Тривають обшуки у КП «Головний Інформаційно-обчислювальний центр»
Київська міська прокуратура спільно з Головним управлінням ДФС у Києві проводить обшуки на Комунальному підприємстві «Головний Інформаційно-обчислювальний центр» в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом вчинення пособницьких дій в умисному ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.
Згідно з матеріалами слідства, приватна компанія у період 2019-2020 років надавала телекомунікаційні послуги КП «ГІОЦ». При цьому вказане підприємство, використовуючи грошові кошти КП «ГІОЦ» у сумі понад 10 млн грн, нібито замовляло зазначені послуги у підприємства з ознаками фіктивності.
2 червня за адресою КП «ГІОЦ» проводяться обшуки з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.
Кримінальне провадження розслідується за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.
Комунальне підприємство «Головний Інформаційно-обчислювальний центр» засноване на комунальній власності територіальної громади Києва і підпорядковане Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської державної адміністрації. Основний вид діяльності: оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність.
Нагадаємо, 11 травня розпочалися масові обшуки на комунальних підприємствах та в департаментах Київської міської державної адміністрації.
Мер Віталій Кличко назвав обшуки тиском на столичну владу і особистим тиском на нього.
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