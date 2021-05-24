Київська мерія навела докази політичної мотивації масових обшуків

67% заявлених обшуків і слідчих дій не проводилися у міських службах

За 10 днів травня 2021 року в Києві проведено більше обшуків, ніж за 2020 рік загалом. Про це повідомив сьогодні, 24 травня, під час пресконференції заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

«Ми бачимо, що інтенсивність слідчих дій та перевірок зростає з 2019 року систематично. Водночас у погоні за кількістю проведених обшуків та слідчих дій 67% заявлених з них не проводилися у міських службах. Я вважаю, що сьогодні ці цифри говорять самі за себе, і якщо в цьому випадку ми не вбачаємо політичної мотивації, то тоді невідомо які ще цифри мають бути, аби суспільство її побачило», – зазначив заступник міського голови.

Для прикладу, обшук проведено у заступника директора Департаменту містобудування та архітектури, який власне і написав заяву про вчинення кримінального правопорушення. Що хотіли о 7 ранку знайти слідчі у нього вдома – залишається загадкою.

Після обшуку у Департаменті архітектурно-будівельного контролю вилучені документи підтверджують систематичну протидію містом будівництву в охоронній зоні Києво-Печерської лаври та, на превеликий жаль, бездіяльність правоохоронців, до яких шість разів місто зверталося за допомогою.

«Проаналізовані містом процесуальні документи, які отримані протягом останніх двох тижнів, свідчать тільки про одне: на жаль, ми маємо справу не з протидією корупції, а з маніпуляціями і системним намаганням дискримінації міста та місцевої влади», – підкреслив Бондаренко.

Нагадаємо, минулого тижня на низці комунальних підприємств та департаментів Київської міської державної адміністрації пройшли обшуки.

13 травня прокуратура підбила підсумки масових обшуків у Києві.

Цього тижня Київська міська прокуратура спільно з теруправлінням Державного бюро розслідувань у Києві провела обшуки в Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю та Департаменті з питань реєстрації КМДА.

20 травня тривав обшук у приміщенні Департаменті житлово-комунальної інфраструктури.

Також «Київтеплоенерго» повідомило про обшуки, зазначивши, що підприємство в повному обсязі надало правоохоронцям необхідну документацію.

Мер Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і особистим тиском на нього.

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