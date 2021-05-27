Податківці прийшли з обшуками на підприємство, що будує Подільський міст

Комунальне підприємство підозрюють в ухиленні від сплати податків на суму 9 млн грн

Головне управління ДФС у Києві проводить обшуки на комунальному підприємстві за фактом ухилення від сплати податків під час будівництва Подільського мостового переходу. Про це повідомляє пресслужба ДФС.

«Співробітниками ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури проводяться обшуки в офісному приміщенні КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» в межах кримінального провадження, розпочатого за ч.3 ст.212 КК України за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення робіт з будівництва Подільського мостового переходу через річку Дніпро у м. Києві на суму 9 млн гривень», - йдеться в повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, приватне товариство на замовлення КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» здійснювало роботи по будівництву Подільського мостового переходу. При цьому в податковій звітності відображено виконання підрядних робіт від низки підприємств з ознаками фіктивності та транзитності, що дало змогу підприємству ухилитися від сплати податків у особливо великих розмірах.

27 травня на підставі ухвали суду розпочато проведення обшуку в офісному приміщенні КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» з метою відшукання фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Нагадаємо, 11 травня розпочалися масові обшуки на комунальних підприємствах та в департаментах Київської міської державної адміністрації.

Мер Віталій Кличко назвав обшуки тиском на столичну владу і особистим тиском на нього.

27 травня під час засідання Київради Кличко заявив, про продовження будівництва метро на Виноградар і Подільсько-Воскресенського мостового переходу, незважаючи на спроби дестабілізувати ситуацію в Києві.

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